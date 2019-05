Truy bắt nghi phạm cướp 500 triệu đồng ngân hàng Agribank ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Công an huyện Thanh Ba truy bắt tên cướp ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), chi nhánh xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba) vào sáng 31/5.



Thông tin ban đầu về vụ cướp, vào khoảng 10h30 sáng 31/5, một người đàn ông đã điều khiển xe máy đến chi nhánh Agribank Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba). Sau đó, người đàn ông mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm xông vào bên trong, dùng một vật nghi là súng và dao để khống chế nhân viên. Đối tượng này đã yêu cầu nhân viên cho tiền mặt vào chiếc túi sau đó bỏ trốn.

Theo lãnh đạo xã Thanh Hà, số tiền đối tượng cướp được tại chi nhánh Ngân hàng Agribank Thanh Hà trên khoảng hơn 500 triệu đồng.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã Thanh Hà đã có mặt tại hiện trường và thông báo lên công an huyện Thanh Ba và Công an tỉnh Phú Thọ. Tại đây lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ vụ cướp.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ án.

Camera một người dân cung cấp ghi lại hình ảnh được cho là của nghi phạm.

Theo một người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ cướp, đối tượng mặc áo mưa đi trên xe máy đã đi thăm dò quanh khu vực ngân hàng. Camera nhà dân đã ghi lại cảnh đối tượng đi lòng vòng qua nhà nghỉ Hoa Hồng đối diện chi nhánh ngân hàng Agribank Thanh Hà. Khi thực hiện vụ cướp ngân hàng Agribank Thanh Hà xong, đối tượng trên đã chạy theo hướng xã Thanh Hà đi bến phà Tình Cương nối sang huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng trên.