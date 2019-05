Nữ sinh lớp 6 quan hệ với 3 thiếu niên 16 tuổi có bầu

Ngày 31/5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.