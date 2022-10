Tin nóng 27/10: Cảnh sát nổ súng, vây bắt 4 người mang ma túy

Cựu công an bị phạt 13 năm tù vì lừa tiền tỉ: Trưa 27/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đặng Ngọc Hải (40 tuổi, cựu cán bộ công an một huyện trên địa bàn Hà Nội) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, năm 2015, Hải khoe đang công tác tại Công an TP Hà Nội, có thể xin học vào các trường trong ngành công an. Tin lời, nhiều người đưa tiền cho Hải để nhờ giúp đỡ nên bị lừa. Cơ quan tố tụng xác định Hải lừa đảo bảy người với số tiền hơn 3 tỉ đồng, mới khắc phục được 600 triệu đồng.