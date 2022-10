Tin nóng 25/10: Vây bắt 27 thanh thiếu niên chạy xe gây rối

Vây bắt 27 thanh thiếu niên chạy xe gây rối: Ngày 26/10, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, làm mất trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, tối 25/10, công an đã vây bắt 27 thanh thiếu niên cùng 27 chiếc xe mô tô (đã được độ) đang tụ tập trái phép trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành). Ngoài ra, nhóm này còn vi phạm các lỗi, gồm: sử dụng rượu bia trước khi lái xe, lạng lách trong đô thị, che biển số, lái xe có dung tích xi lanh lớn hơn 50cm3 khi chưa đủ tuổi,... Cần tiền trả nợ, cầm dao xông vào văn phòng bất động sản để cướp: Ngày 26/10, Công an tỉnh Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Bá Danh (30 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) về tội cướp tài sản. Do cần tiền trả nợ, sáng 19/10, Danh đã chuẩn bị để đi cướp. Khi đến văn phòng bất động sản XQ Land, Danh xông vào, kề dao vào cổ chị Đ.T.M.D (38 tuổi) và yêu cầu chị đưa tiền. Thấy vậy, anh L.V.T (41 tuổi, người làm chung với chị D) đã chống trả khiến nghi phạm phải lên xe tẩu thoát. Đến chiều 24/10, Danh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Dùng cuốc đập phá ôtô, đánh chủ xe tử vong: Chiều 25/10, ông Nguyễn Văn An (53 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành) điều khiển ôtô 7 chỗ hiệu Fortuner vào khu vực ấp 7, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành để thăm rẫy cao su. Khi ông An dừng xe bên đường đất đỏ, sát rẫy cao su của gia đình thì Điểu Sắc (32 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành) dùng cuốc đập phá kính xe. Chạy lại ngăn cản, ông An bị Sắc dùng cuốc đánh liên tiếp, tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm lấy xe máy của một người dân đi rẫy gần để rời khỏi hiện trường. Giám đốc công ty K&K Group lừa bán đất, chiếm đoạt tiền: Sáng 26/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh (34 tuổi, Giám đốc Công ty K&K Group) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Minh đã đưa thông tin gian dối việc Công ty K&K Group (địa chỉ kinh doanh tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang có đất tại dự án ở khối phố Bầu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An. Từ thông tin Minh đưa ra, ông Đ. đã tin tưởng, ký hợp đồng mua đất sau đó chuyển cho Minh 500 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt. Thi thể bé gái sơ sinh trong thùng giấy bỏ lại tại nghĩa trang: Sáng 26/10, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể bé gái sơ sinh, để trong một thùng giấy tại khu vực nghĩa trang giữa cánh đồng (thuộc địa phận thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên). Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, giải quyết. Tìm kiếm nam sinh lớp 9 nghi nhảy cầu: Ngày 26/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cùng người dân địa phương đang tìm kiếm nam sinh T.X.T. (14 tuổi, học sinh lớp 9) nghi nhảy cầu tự tử. Sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp cùng đôi dép để trên cầu An Tân nên báo lực lượng chức năng. Gia đình T. cho biết nam sinh bỏ nhà đi vào sáng sớm, nhưng không rõ đi đâu. Hiện, lực lượng chức năng đang dùng ghe để tìm kiếm nam sinh trên sông. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nam sinh có nhảy cầu thật hay không. Tông biển quảng cáo, người đàn ông tử vong: Trưa 26/10, một người đàn lái xe máy mang biển số 61G1-592.66 trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn qua nghĩa trang Cai Lậy, phường 2, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang), người đàn ông bất ngờ mất lái, tông vào biển quảng cáo ven đường. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đặng Minh Tâm (57 tuổi, quê Bình Dương). >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể cô gái trẻ trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: Pháp luật Online.

