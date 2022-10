Tin nóng 24/10: Nam thanh niên rơi từ tầng 7 bệnh viện thiệt mạng

Nam thanh niên rơi từ tầng 7 bệnh viện thiệt mạng: Ngày 24/10, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết đã báo cáo sự việc nam thanh niên rơi từ tầng 7 xuống tử vong cho cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là nam, 32 tuổi, nhà ở xã Ea Kênh (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk). Sáng cùng ngày, nam thanh niên trên khi đến bệnh viện chăm bố tại tầng 7 của bệnh viện thì có biểu hiện bị động kinh. Sau khi hồi tỉnh, nam thanh niên được chị ruột xin cho xuất viện. Nhưng chỉ một lúc sau đã xảy ra tai nạn thương tâm. Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man bằng mũ bảo hiểm: Sáng 24/10, một lãnh đạo UBND phường 7, TP Vũng Tàu cho biết, đã nắm được thông tin sự việc xảy ra trên địa bàn, hiện công an phường đang khẩn trương điều tra. Nữ sinh bị đánh là em P.N.P.U. (học sinh lớp 10, Trường Việt Mỹ Vũng Tàu - VASCHOOLS). Theo đó, chiều 16/10, do mâu thuẫn với 1 nữ sinh trên mạng xã hội, em U. đã bị người này nhờ người khác đánh dằn mặt. Trong đoạn clip, U. đã bị đánh liên tiếp bằng mũ bảo hiểm vào vùng đầu và mặt, gây thương tích nghiêm trọng. Cha dùng dây buộc 3 con vào tảng đá để đòi tiền vợ: Ngày 24/10, hai clip ghi lại cảnh người cha dùng dây thừng buộc 3 con nhỏ vào cục đá bên cạnh bờ suối lan truyền trên mạng xã hội. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin ban đầu, cho rằng vợ chỉ gửi tiền cho mẹ ruột, không quan tâm đến chồng con, ông N.V.H (31 tuổi) đã dùng dây buộc 3 đứa con vào cục đá bên cạnh bờ suối rồi quay clip. Được biết, vợ ông H. là chị L.T.B.T đang làm việc tại Campuchia. Bắt nhóm truy sát thiếu niên 13 tuổi: Ngày 24/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 5 nghi can tham gia vụ ẩu đả khiến một thiếu niên 13 tuổi tử vong. Theo điều tra, Nguyễn Thái Tú có mâu thuẫn với Nguyễn Đồng Hiệp (ngụ phường Trảng Dài) nên hẹn tối 22/10 ra nói chuyện để giải quyết. Hiệp đã chở thêm em C.H.T (13 tuổi) đến điểm hẹn. Tại đó, em T. đã bị Hiếu và Luân tấn công bằng dao và mã tấu khiến em tử vong. Nữ tài xế điều khiển ô tô tông văng dải phân cách, ngã cột điện: Sáng 24/10, Công an TP HCM đã khắc phục xong sự cố và đang tiếp tục làm rõ vụ ô tô tông dải phân cách trên địa bàn TP Thủ Đức. Đêm 23/10, ô tô do nữ tài xế điều khiển trong thời tiết mưa lớn lưu thông trên xa lộ Hà Nội. Khi vừa đi qua đoạn cầu vượt Trạm 2 (phường Linh Trung) thì mất lái, tông trực diện dải phân cách. Chưa dừng lại, ô tô sau đó tông ngã tiếp cột biển báo giao thông. Hậu quả, phần đầu ô tô nát bươm, hai người ngồi bên trong được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn. Bắt người đàn ông đâm bạn nhậu trọng thương: Ngày 24/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng Võ Trọng Nhuần (57 tuổi, ngụ xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi giết người. Tối 10/6, Nhuần đến nhà ông Hoàng Thanh Hằng (63 tuổi, ngụ xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) để uống rượu. Một lúc sau, ông L.K.H. (51 tuổi, ngụ xã Ea Kmút) đến ngồi nhậu cùng. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có men rượu trong người, Nhuần dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông H. Rất may, ông H. được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. >>> Xem thêm video: Thiếu nữ bị xe cứu hoả tông tử vong. Nguồn: Pháp luật Online.

