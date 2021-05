Thực hư thiếu tá công an tử vong khi chống dịch tại Bắc Giang

Theo đó, các bài đăng nhắc đến thiếu tá N.T.T., đã đột ngột qua đời khi tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Đi kèm bài đăng là hình ảnh tang lễ của vị thiếu tá, hình ảnh gia đình và cán bộ, lãnh đạo công an đến viếng.

Một trong số các bài đăng sai sự thật.

Tối 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang phủ nhận nội dung bài đăng trên và khẳng định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, Đề nghị những ai đã đăng tải, chia sẻ thông tin về thiếu tá công an tử vong khi chống dịch tại Bắc Giang thì gỡ bỏ, đồng thời khuyến cáo mọi người dân không được chia sẻ bài viết sai sự thật trên.

Hình ảnh đính kèm cùng nội dung trong các bài đăng sai sự thật trên trùng với một sự kiện xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30/3, thiếu tá N.T.T. (cán bộ Ban chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đột ngột qua đời khi đang làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly trường Cao đẳng Quốc tế Vabis Hồng Lam, thị xã Phú Mỹ.

