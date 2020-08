Khởi tố lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn khiến nữ công an tử vong ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh - người điều khiển xe ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Tam Bạc vào rạng sáng ngày 19/8 khiến một nữ công an tử vong.

Ngày 30/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh, sinh năm 1998, trú quán số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, khoản 2 - BLHS.



Phạm Quang Linh là người điều khiển xe ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) vào rạng sáng ngày 19/8, khiến một nữ công an tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 0h00 phút ngày 19/8, Phạm Quang Linh điều khiển xe ô tô BKS 15A-356.69 chạy từ hướng chợ Sắt về cầu Lạc Long. Trên xe có Đỗ Đức Huy, sinh năm 1998, ở ngõ Chè Chai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 32, phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng đã xảy ra va chạm với chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, trú tại Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng - là cán bộ Công an phường Minh Khai). Sau đó Linh tiếp tục cho xe đâm vào xe ô tô Ford bán tải BKS15C-285.40, làm xe này đâm vào xe ô tô KIA BKS 15A-007.98, và xe KIA đâm tiếp vào xe ta-xi Toyota, BKS 15A-513.38.

Vụ TNGT làm chị Nguyễn Thị Thảo tử vong, Đỗ Đức Huy bị thương gãy chân, các xe ô tô bị hư hỏng nặng…

Công an TP Hải Phòng cho biết, lái xe Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) điều khiển xe Lexus BKS 15A-356.69 gây tai nạn có nồng độ cồn 0,593mg/l, âm tính với ma túy.

Liên quan vụ việc trên, một số báo chí dẫn lời nguồn tin cho biết, Phạm Quang Linh - người điều khiển chiếc xe Lexus BKS 15A - 356.69 gây vụ tai nạn kinh hoàng trên chính là con trai của một đại gia ngành thép.

Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

