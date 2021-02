Tin nóng ngày 7/2: Thiếu tá Công an tử vong khi bắt tội phạm ma túy

Truy tìm hai nghi can liên quan người đàn ông bị đâm chết. Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã có thông báo truy tìm hai nghi can liên quan đến vụ đâm chết người ở đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang gồm một nam thanh niên độ tuổi từ 25 đến 30, cao khoảng 1m65 và một nữ giới khoảng 20 tuổi. Hai nghi can liên quan vụ án xảy ra đêm 5/2 khi ông Nguyễn Văn Lực (SN 1977) trú ở hẻm 153 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang được phát hiện tử vong bên lề đường Ngô Đến. Thiếu tá Công an Thanh Hóa tử vong khi bắt tội phạm ma túy. Đêm ngày 6/2/2021, trong khi truy bắt tội phạm ma tuý thuộc địa bàn xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tá Vi Văn Luân, SN 1981, ở Khu phố 2, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm ma túy…. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo CA tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo truy bắt các đối tượng.

Phá sới bạc, bắt quả tang 20 đối tượng " say sưa" sát phạt nhau. Ngày 7/2, Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 20 đối tượng tham gia tại khu đất trống thuộc xã Mỹ An Hưng A. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã tạm giữ 120 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Nam thanh niên sát hại cụ bà 84 tuổi. Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ đối tượng sát hại cụ bà Nguyễn Thị Duy (SN 1937), địa chỉ cư trú ở thôn 1, xã Hòa Phú ,TP Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk). Kẻ gây ra cái chết cho bà Duy là Đỗ Phi Hào (SN 2002), trú tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên nhân do Hào đang cần tiền chuộc lại giấy tờ xe máy, biết bà Duy có vàng nên đã sát hại. Tự chế pháo nổ, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm. Khoảng 19h30 ngày 6/2, em P.N.K (14 tuổi, học sinh lớp 8, hiện đang ở với ông bà ngoại tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An) dùng thuốc diêm nhồi vào ống tuýp bằng inox được cắt ngắn để làm pháo nổ. Tuy nhiên, khi đang nhồi thuốc thì một tiếng nổ lớn phát ra. Vụ việc khiến K. bị thương nặng ở vùng ngực và tay sau đó tử vong. Phạt 30 triệu đồng 3 người không khai báo y tế sau khi tiếp xúc với F0. Ngày 7/2, bà Đặng Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Dương đã ký quyết định xử phạt 3 người tổng số 30 triệu đồng do hành vi không khai báo y tế. Theo đó, xử phạt hai vợ chồng anh Phạm Văn Đ. (SN 1981) và chị Nguyễn Mỵ L.(SN 1995), cùng trú tại phường Hải Tân mỗi người 10 triệu đồng. Bà Lê Minh Yến (SN 1960, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương) cũng bị phạt 10 triệu đồng, do tiếp xúc với người được xét nghiệm là F0 nhưng không khai báo. (Ảnh minh họa) Quán karaoke hoạt động chui bất chấp lệnh cấm. Ngày 7/2, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đang xử lý cơ sở kinh doanh karaoke không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 22h30 ngày 5/2, lực lượng công an phát hiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ánh Lệ 2 (Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) đang kinh doanh tại 4 phòng với 21 khách sử dụng dịch vụ. Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt hành chính. >>> Mời độc giả xem thêm video Án mạng giết người, đốt xác ở Đồng Tháp, 1 người chết, 3 người bị thương. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

