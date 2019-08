2 công an tử vong do lao xe máy vào dải phân cách

Ngày 12/8, Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang điều vụ tai nạn giao thông ở khu vực khiến 2 thượng uý công an tử vong.

Danh tính nạn nhân là anh Đào Văn Khá (SN 1987) và anh Lê Văn Việt (SN 1991). Cả 2 là mang cấp bậc Thượng uý và cùng công tác ở Trung đoàn CSCĐ E25 – Bộ Công an.

Theo điều tra, rạng sáng 10/8, 2 thượng uý trên điều khiển xe máy mang BKS: 71B1-984.09 lưu thông hướng Long Thành đi ngã 4 Vũng Tàu.

Khi cả 2 đi xe tới Km 11, quốc lộ 51, tổ 2, KP.Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa thì va quẹt với dải phân cách bê tông. Vụ việc cả 2 thượng úy cùng xe té xuống đường.

Riêng anh Khá tử vong tại chỗ còn anh Việt được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua điều tra, công an xác định 2 thượng uý công an đi xe máy không chú ý quan sát đã va quẹt với dải phân cách bê tông trên đường khiến cả xe và người té xuống đường dẫn tới vụ việc 2 công an tử vong.

