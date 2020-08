Xe Lexus đâm liên hoàn ở phố đi bộ Hải Phòng, nữ công an tử vong

Thông tin ban đầu vụ tai nạn, vào khoảng 0h ngày 19/8, tại trước số nhà 216 phố đi bộ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), anh Phạm Quang Linh (22 tuổi, trú đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) điều khiển ôtô hiệu Lexus đi theo hướng chợ Sắt - cầu Lạc Long với tốc độ khá cao. Đến địa điểm trên, ôtô mất lái, húc thẳng vào chị Thảo (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai) đang đi bộ rồi tiếp tục đâm vào xe bán tải do Phạm Cao Cường điều khiển. Bị tông với lực mạnh, xe bán tải bán tải lao lên phía trước đâm vào ôtô hiệu Kia Van và một chiếc taxi. Vụ tai nạn khiến chị Thảo Tử vong tại chỗ, nam thanh niên 22 tuổi gãy chân. Tại hiện trường, 4 phương tiện hư hỏng nặng. Theo một số người dân chứng kiến sự việc, sự việc xảy vào khoảng 0h30 ngày 19/8. Một ô tô chạy với tốc độ cao đâm liên hoàn vào 2 ô tô đang lưu thông trên đường Tam Bạc, sau đó một chiếc ô tô đâm vào một người phụ nữ đang đi xuống đường khiến người này tử vong tại chỗ. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an quận Hồng Bàng đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đưa người bị nạn đi cấp cứu, vụ tai nạn đã khiến một phụ nữ thiệt mạng. Về nguyên nhân vụ tan nạn, Công an quận Hồng Bàng sẽ thông tin khi có kết quả điều tra chính thức. >>> Mời quý độc giả theo dõi video: 80% tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não. Nguồn: VTC 14

