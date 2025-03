Bắt quả tang đối tượng tổ chức cho 5 người nhập cảnh trái phép

Ngày 31/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hồi 20h30 ngày 25/3, tổ công tác gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại KM21, khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô nhãn hiệu Toyota màu đen BKS 262.91 đang đi từ hướng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về TP Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 6 người đàn ông, trong đó lái xe là Nguyễn Văn Tịnh, sinh năm 1987, HKTT tại Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội khai nhận đang chở 5 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh đi Hà Nội.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Tịnh về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng an ninh điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.