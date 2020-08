Tin nóng ngày 19/8: Lái xe Lexus khiến nữ công an tử vong nồng độ cồn cao

1. Lái xe Lexus khiến nữ công an tử vong nồng độ cồn cao: Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, vụ xe Lexus gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990 là cán bộ Công an phường Minh Khai) tử vong do Phạm Quang Linh (SN 1998, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) điều khiển. Kết quả ban đầu cho thấy lái xe Linh có nồng độ cồn 0,593mg/l (mức vi phạm cao nhất là 0,4mg/l) và âm tính với ma túy. 2. Hai vợ chồng nghiện đánh con riêng chấn thương sọ não: Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh về các tội Giết người; Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai người đã đánh con riêng của Lan Anh đến chấn thương sọ não chỉ vì cháu thích ăn bánh gạo và không xin lỗi khi về ở cùng mẹ vài ngày. Thấy cháu có nhiều dấu vết ngoại lực tác động nên Bệnh viện đã báo cơ quan Công an. 3. Hot girl đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng: Viện KSND Đà Nẵng ban hành cáo trạng truy tố nhóm đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Trong đó, Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, Quảng Nam, sinh viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng) là người môi giới cho thuê nhà để lấy hoa hồng. Trinh sử dụng ứng dụng Wechat đăng tải bài viết về cho thuê nhà. 4. Dùng dây siết cổ chồng cũ: Công an TP HCM tạm giữ hình sự bà Trương Thị Bình (SN 1977, huyện Củ Chi) và con trai 17 tuổi do có hành vi giết ông Huỳnh Văn Q. (SN 1972, chồng cũ bà Bình). Cả hai đã ly hôn nhưng vẫn sống cùng con cái trong một nhà và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối 14/8, ông Q. đi nhậu về và cãi nhau, bà Bình quật ngã ông Q., dùng dây siết cổ ông đến chết. Người con trai 17 tuổi tham gia giúp sức cho mẹ. 5. Tạm giữ chủ quán bắt nữ khách hàng quỳ gối: Công an Thành phố Bắc Ninh tạm giữ chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) liên quan đến việc bắt cô gái quỳ. Theo đó, cô gái này đi ăn và thấy giun sán trong đĩa lòng nên đã viết phản ánh sự việc lên facebook. Sau đó chủ quán tìm cô này về quán, bắt quỳ và dùng nhiều từ ngữ thô tục để chửi bới cô. 6. Bị phụ nữ đuổi, nhóm cướp sợ bỏ xe máy tẩu thoát: Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Trường (19 tuổi) và Trần Văn Lai (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Nhóm này có 3 người, sau khi cướp điện thoại của hai phụ nữ nhưng bị hai người này phóng xe máy ráo riết truy đuổi nên hốt hoảng chạy vào hẻm cụt. Tại đây, 3 tên cướp bỏ lại 2 xe máy, ném chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. 7. “Nữ quái” dùng nam châm phá “chip” trộm cắp trong siêu thị: Công an quận Đống Đa vừa bắt giữ Vũ Thị Hương (SN 1979, trú tại Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng). 10/2018, Vũ Thị Hương rủ bạn lên Hà Nội, đến siêu thị dùng nam châm phá chip gắn trên hàng hóa. Lợi dụng nhân viên siêu thị sơ hở, hai đối tượng giấu hàng hóa vào trong váy rồi mang ra ngoài. Cả hai sau đó bỏ trốn nên công an ra lệnh truy nã và bắt lại vào ngày 17/8.

