Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao xe ô tô chuyên dụng cho Công an xã

Sáng 23/11, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bàn giao 55 xe ô tô chuyên dụng đảm bảo ANTT trang bị cho lực lược Công an 55 xã thuộc 8 huyện trên địa bàn, bằng nguồn kinh phí của tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giao chìa khóa xe ô tô chuyên dụng cho đại diện Công an các xã được nhận xe. Từ khi công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đến nay, công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện thành công các đề án, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn. Đây cũng là lực lượng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, trong đó có công tác bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, tài chính, phương tiện, trang thiết bị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.



Việc trang bị xe ô tô chuyên dụng cho Công an xã nhằm giúp lực lượng này khắc phục những khó khăn, chủ động hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tuần tra kiểm soát địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

