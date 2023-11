Con trai chủ tịch Tân Hoàng Minh giúp bố chiếm đoạt tài sản thế nào?

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, bị can Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông qua bị can Đỗ Hoàng Việt; bị can Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho Đỗ Anh Dũng; các bị can còn lại là những người đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Ông Đỗ Anh Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt.

Nguyên nhân “đẩy” ông chủ Tân Hoàng Minh thực hiện hành vi phạm tội được xác định do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 03 Công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cáo trạng nêu rõ: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Hoàng Minh, là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Công ty Tân Hoàng Minh và hệ thống các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn; đồng ý, phê duyệt cho triển khai thực hiện những nội dung như: lựa chọn công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành, giá trị dự kiến phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín, thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư ...; thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho Việt chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu; ủy quyền cho Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc và 21 cá nhân tại Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu.

Hàng ngày số liệu thu - chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo cho Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm Tài chính kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng Giám đốc để biết, chỉ đạo điều hành; chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với phương án phát hành trái phiếu; chiếm đoạt của 6.630 bị hại số tiền là 8.643.757.095.520 đồng thông qua phát hành 9 gói trái phiếu.

Riêng Đỗ Hoàng Việt , Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Tân Hoàng Minh (con trai ông Đỗ Anh Dũng) là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh; thực hiện sự chỉ đạo của Đỗ Anh Dũng, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính - Kế toán lập “khống” hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 03 Công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu; chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp; báo cáo kết quả bán trái phiếu và bàn bạc, thống nhất với Đỗ Anh Dũng về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền 8.643.757.095.520 đồng của bị hại.

Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; thừa nhận hành vi sai phạm, có nhân thân tốt; bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt, Lê Văn Thịnh, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Lê Vân Anh, Nguyễn Văn Khẩn, Bùi Thị Ngọc Lân và Nguyễn Thị Hải tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt, Trần Hồng Sơn, Hoàng Quyết Chiến, Lê Thị Mai và Nguyễn Văn Khẩn có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

