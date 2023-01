Chân dung đại tá Đinh Văn Nơi vừa được thăng hàm thiếu tướng

Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, thiếu tướng Nơi làm Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Cuối tháng 8/2022, Bộ Công an tiếp tục điều động thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022. Ngày 24/12/2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước. Theo Công an Quảng Ninh, năm 2022 đơn vị này đạt được mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự của địa phương vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 85,7%, riêng điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%. Ngoài ra, công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng, nhóm được triển khai bài bản, quyết liệt, triệt xóa, làm tan rã 70 nhóm. Đáng chú ý, các lực lượng thuộc công an tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn, với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng. Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường cũng đạt hiệu quả cao hơn năm 2021, được Bộ Công an, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao. >>> Xem thêm video: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

