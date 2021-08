Thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào động mại dâm với giá 12 triệu đồng

Ngày 28/8, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, về thông tin thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào động mại dâm xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Huân (26 tuổi, người địa phương) và Lê Đức Long (20 tuổi, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Liên quan vụ án này, Nguyễn Thị Hồng (31 tuổi, ở tỉnh Yên Bái) được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Long, Huân và Hồng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Hồng điều hành đường dây mua bán dâm trái phép tại ngôi nhà số 26 đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Ngày 19/8, Hồng trao đổi với Huân về việc mua thêm phụ nữ để phục vụ hoạt động mại dâm.

Sau khi thỏa thuận, Hồng chuyển khoản 12 triệu đồng cho Lê Đức Long để mua một thiếu nữ 15 tuổi. Theo lời khai của Long, anh ta đến Vĩnh Phúc để đưa nạn nhân đến Yên Bái bàn giao cho Huân. Bị đưa về ổ mại dâm của Hồng, thiếu nữ phải 2 lần "tiếp khách". Tiền bán dâm đều bị Hồng thu giữ.

Ngày 25/8, lợi dụng lúc Hồng sơ hở, nạn nhân đã bỏ trốn và nhờ người dân trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, công an sở tại phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ sự việc. Tại trụ sở cơ quan công an, Huân, Hồng và Long đã thừa nhận hành vi.

Hiện vụ thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào động mại dâm ở Lào Ca i đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

