Mánh lới của “bóng hồng” chủ động mại dâm “hớt tóc” ở Đà Nẵng

Ngày 22/2, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá 2 tụ điểm tổ chức bán dâm núp bóng các tiệm hớt tóc thanh nữ trên địa bàn. Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1982, ở tỉnh Quảng Nam) về hành vi tổ chức bán dâm.

Theo điều tra của cơ quan Công an, phát hiện 2 quán hớt tóc Hồng Trâm và Anh Đào ở khu vực dốc Võng (cầu vượt Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), dù trưng biển hớt tóc nam, quảng cáo cạo mặt, ngoáy tai, đấm bóp, giác hơi nhưng không một dụng cụ, dao kéo, chỉ có các phòng ngăn ô nhỏ dùng màn che chắn, bên trong trải nệm và chỉ hoạt động từ 18 giờ đến sáng hôm sau, rất đáng ngờ.

Khoảng 21h50 ngày 17/2, Công an quận Cẩm Lệ bất ngờ đột kích vào 2 quán hớt tóc này và bắt quả tang quản lý Nguyễn Thị Mỹ Dung (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) và gái mại dâm L.T.M (28 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) đang bán dâm cho 2 khách làng chơi Đ.T.D và P.T.B (cùng 48 tuổi, trú Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền. Lúc này, tại động mại dâm ngoài "tú bà" Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), còn có 2 gái bán dâm khác là A.L.T.A (dân tộc Cơ Tu) và H.N (cùng 26 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Nam). Bước đầu, các đối tượng khai nhận, trong tối 17/2, tại 2 tiệm hớt tóc trá hình Hồng Trâm và Anh Đào, dù chỉ mở cửa đón khách từ 20h nhưng chỉ trong chưa đầy 2 tiếng cho đến khi bị cảnh sát ập vào, 2 gái mại dâm A.L.T.A và H.N đã bán dâm cho 3 khách, thu về 450.000 đồng/người rồi nghỉ giữa giờ. Đặc biệt, cũng tại thời điểm này, mặc dù đang mang thai nhưng "tú bà" Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng tham gia bán dâm 2 lần, thu 299.000 đồng (do có 1 khách trả thiếu 1.000 đồng), còn gái bán dâm L.T.M được 1 cuốc "tàu nhanh" 150.000 đồng. Khi Dung và M. đang bán dâm lần tiếp theo thì bị công an bắt quả tang. Bước đầu, 2 "tú bà" này khai nhận, tháng 9/2019, Hiền đến thuê cùng lúc 2 ngôi nhà số 62 và 64 đường Trường Sơn, mở 2 tiệm hớt tóc thanh nữ lần lượt tên Hồng Trâm và Anh Đào, nhưng thực chất là để hoạt động mại dâm. Để thu hút khách, Hiền rủ thêm Dung cùng tổ chức mại dâm và tham gia bán dâm khi khách có nhu cầu. Do ở gần quê, Hiền sợ mang tiếng nên giao Dung đứng tên giấy phép kinh doanh dịch vụ hớt tóc và quản lý gái mại dâm. Các "kiều nữ" tại quán hớt tóc trá hình này bán dâm cho khách với giá 150.000 đồng/cuốc "tàu nhanh". Sau mỗi phi vụ, gái mại dâm được chia 100.000 đồng, còn 2 "tú bà" ăn chia 50.000 đồng. Hiện vụ việc mánh lới của "bóng hồng" chủ động mại dâm "hớt tóc" ở Đà Nẵng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.