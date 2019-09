Vạch trần các “động mại dâm” núp bóng spa, karaoke khắp Việt Nam

1. Nhân viên massage Monaco khỏa thân kích dục cho khách: Tối ngày 10/9, Đoàn liên ngành Văn hóa xã hội TPHCM (Đoàn 2) kết hợp với Đội phòng chống tệ nạn mại dâm và buôn bán người (Đội 6) Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Công an quận 2 bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Monaco (đường 19, P.Bình An, Q2), quả tang tại hai phòng có các tiếp viên nữ khỏa thân đang kích dục cho khách. Điều đáng nói là tại mỗi phòng chỉ có một nam nhưng có đến hai nữ phục vụ giúp thư giãn hoặc tắm tiên. Theo niêm yết công khai, giá vé một suất của Monaco giao động từ 300.000 đến 1.500.000 đồng. Trên thực tế, sau khi mua vé, khách phải trả thêm tiền bo tương đương theo suất giá vé đã mua (nghĩa là nếu mua suất King Room với giá 1,5 triệu đồng thì phải bo thêm 1,5 triệu đồng nữa). Đoàn 2 và Phòng CSHS đã lập biên bản các lỗi vi phạm và ra quyết định xử lý hành chính với cơ sở này. 2. Cùng ngày, đoàn công tác ập vào cơ sở Phúc Lộc Thọ trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5), phát hiện 3 nữ tiếp viên đang khỏa thân, kích dục cho 3 khách nam ở các phòng khác nhau. Các nhân viên khai mỗi lượt kích dục có giá 700.000 đồng. Ảnh: Zing. 3. Tối ngày 27/8, Công an TP HCM đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP HCM kiểm tra hành chính, phát hiện tại spa Evagarden trên đường Phạm Thái Bường (phường Tân Phong, quận 7), 2 quý ông đang "mây mưa" với nữ nhân viên và một nữ nhân viên đang kích dục cho khách. Ảnh: NLD. 4. 3 nữ nhân viên massage bán dâm cho khách trong tiệm spa Thiên Phúc: Đêm 19/5, Công an TP Nha Trang và Công an phường Tân Lập kiểm tra hành chính hai cơ sở kinh doanh dịch vụ Spa Thiên Phúc và bắt quả tang 3 nữ nhân viên massage đang bán dâm cho khách nước ngoài. Ảnh: CAND. 5. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cô gái tại Spa Lily: Đêm 9/1, Đoàn 1, Kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội TP HCM cùng trinh sát Đội 6 đã vào cơ sở Spa Lily trên đường Hưng Gia 3 (phường Tân Phong, quận 7) và phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái được xác định là nhân viên massage tại Spa này, các khách nam có cả người nước ngoài. 6. 17h chiều 22/8 lực lượng công an quận bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với cơ sở massage Nga My (đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, TP HCM) bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang có hành vi kích dục cho khách. Ảnh: VNN Bước đầu cơ quan công an xác định, cơ sở massage Nga My có nhiều giá vé phục vụ khách. Mức vé thấp nhất là 500 ngàn đồng và mức giá cao nhất là vé vua, với 5 triệu đồng/lượt. Khi nữ nhân viên kích dục, khách sẽ phải bo, với mức thấp nhất là bằng giá vé. Ảnh: VNN. 7. Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự là Nguyễn Đình Vỹ (22 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi chứa mại dâm, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Hùng và Vỹ là quản lý quán karaoke Hoàng Anh ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. Tuy nhiên, hai đối tượng này lại cho khách và nhân viên quán karaoke mua bán dâm ngay tại quán. 8. Tối 10/1, các trinh sát thuộc Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở spa “Soi.9” (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) thì bắt quả tang 2 nam thanh niên đang quan hệ đồng tính với nhau trên ghế nệm. Tại các phòng khác trong spa, nhiều người đàn ông tìm cách trốn tránh vào khu vực tối nhưng đã bị giữ lại để làm việc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua vé vào spa là 450 ngàn đồng để sử dụng dịch vụ như: xông hơi, tắm bồn và được các nhân viên nam tại đây bấm huyệt, massage. Qua làm việc, cả 2 thanh niên bị bắt khi đang “mây mưa” khai nhận, cả 2 tự thoả thuận vui vẻ với giá là 2 triệu đồng. 9. Rạng sáng 14/9, , tổ trinh sát,Công an quận 1, TP HCM ập vào khách sạn trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm. Các cô gái nhận là tiếp viên quán K Night, được quản lý Nguyễn Thuỵ Hoàng Hạnh (30 tuổi) điều đi tiếp khách với giá 4 triệu đồng một lần. Ảnh: VNE 10. Ngày 24/8, trinh sát Công an quận 12 ập vào kiểm tra bất ngờ khách sạn Hương Biển nằm trên đường Hà Huy Giáp, KP3, phường Thạnh Lộc. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 2 cô gái đang bán dâm cho 2 khách nam. Qua làm việc, 2 cô gái khai là nhân viên của quán karaoke Galaxy và được Hường (quản lý của quán) điều tới khách sạn trên để bán dâm cho khách với giá là 1,5 triệu đồng/người. Nữ quán lý quán karaoke bị công an triệu tập. Theo đó, cô này khai làm quản lý kiêm “má mì” môi giới bán dâm cho các nhân viên của quán karaoke Galaxy. 11. Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh có 399 quán karaoke, cà phê có biểu hiện mua bán dâm, kích dục. Công an tỉnh quyết xóa bỏ các tụ điểm này. Ảnh: Một vụ "giải cứu" các cô gái bị ép phục vụ mại dâm, kích dục ra khỏi quán cà phê ở Đồng Nai. Nguồn: Afamily. 12. Nữ nhân viên Rose Vip Massage khỏa thân trong phòng với khách: Tháng 6/2019, Rose Vip Massage địa chỉ số 1 ngõ 431 Âu Cơ (quận Tây Hồ) bị phản ánh về việc nhân viên tại đây phục vụ khác từ A - Z. Muốn vào phòng thì các thượng đế phải bỏ ra giá vé từ 500.000đ đến 700.000đ. Để có một cuộc "vui vẻ" đúng nghĩa thì khách hàng phải bỏ ra một số tiền “bo” bằng tiền vé phòng. (Ảnh Phapluatplus)

