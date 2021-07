CA Nam Định quyết “diệt” mại dâm Quất Lâm: “Cần có thời hạn rõ ràng“

“Mại dâm không những là tệ nạn xã hội cần dẹp bỏ mà còn kìm hãm sự phát triển kinh tế của địa phương. Thay vì 'dung dưỡng' tệ nạn thì hãy tập trung đầu tư phát triển các dịch vụ lành mạnh...” - PGS.TS Bùi Thị An nói.

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện "Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm (TT.Quất Lâm, huyện Giao Thủy)".



Tại đây, Công an tỉnh Nam Định khẳng định: “Tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tại Khu du lịch biển Quất Lâm còn diễn biến phức tạp, gây tiếng “xấu”, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bất bình trong nhân dân. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi nhằm che dấu hành vi phạm tội; lợi dụng khu du lịch tập trung đông người, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phạm tội liều lĩnh, táo bạo, lợi dụng hoạt động chứa chấp, môi giới, mua bán, dẫn dắt mại dâm”.

Do đó, đặt mục tiêu kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm tại Khu du lịch Quất Lâm, xây dựng hình ảnh một Quất Lâm "không có mại dâm", Công an tỉnh Nam Định đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để thực hiện kế hoạch chuyên đề này.

Theo đó, Công an tỉnh Nam Định đưa ra 14 đề nghị đối với Tỉnh ủy - UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên nòng cốt, Huyện ủy - UBND huyện Giao Thủy để chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Công an tỉnh Nam Định quyết tâm chấn chỉnh, lập lại trật tự xã hội tại Quất Lâm.

Tuy nhiên, dư luận vẫn nghi ngại, đợt ra quân “diệt” tệ nạn mại dâm ở biển du lịch Quất Lâm lần này của Công an tỉnh Nam Định cũng chỉ mang tính hình thức và “khẩu hiệu”. Bởi lẽ, tệ nạn mại dâm ở đây đã tồn tại và “phát triển” hơn chục năm nay, thậm chí còn “nổi tiếng” nhất nhì cả nước và chưa bao giờ được xóa bỏ triệt để.

PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, hành động quyết liệt này của Công an tỉnh Nam Định là đáng biểu dương, hoan nghênh và nhận được nhiều sự ủng hộ vì nếu xử lý triệt để được tệ nạn mại dâm ở khu du lịch này. Việc xóa được nạn mại dâm ở Quất Lâm sẽ ổn định được an ninh trật tự xã hội, thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch lành mạnh, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

“Mại dâm không những là tệ nạn xã hội cần dẹp bỏ mà còn kìm hãm sự phát triển kinh tế của địa phương. Thay vì 'dung dưỡng' tệ nạn thì hãy tập trung đầu tư phát triển các dịch vụ lành mạnh để người dân hưởng lợi, có đóng góp cho ngân sách nhà nước” - PGS.TS Bùi Thị An nói và cho biết, cả hệ thống chính trị tỉnh Nam Định cần chung tay vào cuộc để chiến dịch đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm đạt hiểu quả cao nhất, không phải là “khẩu hiệu”, hình thức.

“Xóa tệ nạn mại dâm cần phải có sự giám sát của các tổ chức đoàn thể. Người đứng đầu từng cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ bài trừ tệ nạn. Công an tỉnh Nam Định cũng cần phải đề ra thời hạn xóa triệt để mại dâm ở Quất Lâm để người dân giám sát, đánh giá sự quyết tâm, hiệu quả” - PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh.

Ths Mai Thanh Long, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định cũng tin tưởng “chiến dịch” bài trừ mại dâm ở Quất Lâm đợt này của Công an tỉnh Nam Định sẽ rất quyết liệt và thành công.

Bởi lẽ, chưa bao giờ cơ quan chức năng địa phương lại có một chương trình cụ thể, “dài hơi” và trực diện thế này.

“Những nhà hàng, ki ốt nằm ven bờ biển Quất Lâm hầu hết là lấn chiếm, xây dựng trái phép và là nơi hoạt động chủ yếu của tệ nạn mại dâm. Cơ quan chức năng cần giải tỏa hết các tụ điểm này và xử lý những đối tượng “nuôi dưỡng” hoạt động mại dâm” - Ths Mai Thanh Long nói và tin chắc rằng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm lần nãy không phải là “khẩu hiệu” vì kế hoạch đang nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nam Định.

