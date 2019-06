Thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền ở Vĩnh Phúc: Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói gì?

Thông tin mới nhất vụ thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền ở Vĩnh Phúc bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản về hành vi vòi tiền khi thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã phát đi thông cáo báo chí do do ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ, ký ban hành cho biết, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã có báo cáo về việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản đối với Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vào chiều ngày 12/6/2019.



Theo đó, Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng năm 2019 theo Quyết định số 1369/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hiện nay, Thanh tra Bộ Xây dựng đang có 1 đoàn thanh tra về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, luôn quán triệt, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh và thực hiện công tác thanh tra, hoạt động của các đoàn thanh tra theo các quy định của pháp luật.

Trụ sở Bộ Xây dựng.

Do vậy, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày 15/5/2018 về ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 753A/CT-CTTr ngày 05/12/2017 của Chánh Thanh tra Bộ và quy định về thời gian, số lần thực hiện việc giám sát, trách nhiệm của Đoàn thanh tra, giám sát đoàn thanh tra theo lĩnh vực cụ thể.

Đặc biệt, để thực hiện Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ, ngày 03/6/2019 Thanh tra Bộ đã ban hành văn bản về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, cán bộ Thanh tra Bộ.

Liên quan vụ việc trên, Bộ Xây dựng khẳng định tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi, nắm bắt tình hình.

“Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bộ Xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm. Bộ Xây dựng sẽ cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý vụ việc trên đến các cơ quan thông tấn báo chí”, Bộ Xây dựng cho biết.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin về việc chiều 12/6, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản hành vi vòi tiền của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khi đoàn thanh tra Bộ này yêu cầu “chung chi” lên tới hàng chục tỉ đồng trong quá trình thực hiện thanh tra theo kế hoạch định kỳ về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại địa phương này.

Cụ thể, đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng thanh tra theo kế hoạch định kỳ. Nội dung là thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Kế hoạch thanh tra nằm trong kế hoạch đầu năm của Bộ Xây dựng, không phải thanh tra đột xuất.

Thông cáo báo chí của Bộ Xây dựng.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại TP Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường… Thời điểm hiện tại, đoàn này đã hoàn tất việc thanh tra theo kế hoạch tại TP Vĩnh Yên, đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường thì có việc lập biên bản vào ngày 12/6.

Theo báo Vietnamnet, Đoàn thanh tra Xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc do bà N.T.K.A - Phó Phòng phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng) làm trưởng đoàn. Thời điểm lập biên bản vụ việc, bà không có mặt.

Năm 2014, bà K.A là một trong 26 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ được nhận bằng khen do có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Theo kế hoạch, đoàn có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác mời thầu, đấu thầu… đối với các gói dự án trọng điểm trong xây dựng giao thông, thủy lợi…

Tại huyện Vĩnh Tường, đoàn công tác đã tiến hành thanh tra một số doanh nghiệp xây dựng trúng các gói thầu xây dựng. Trong số đó, doanh nghiệp V.H có vốn điều lệ 3 tỷ đồng nhưng trúng nhiều gói thầu có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Một trong số các gói thầu mà công ty V.H trúng thầu là dự án xây lắp khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Thùng do UBND xã Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường) làm chủ đầu tư có tổng giá trị hơn 33 tỷ. Quá trình mời thầu, chấm thầu được phản ánh không khách quan, nhiều nghi vấn có dấu hiệu “dàn xếp”, đấu thầu bất minh, nhà thầu sửa chữa hồ sơ năng lực…Sau khi kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị này, đoàn thanh tra đã yêu cầu chung chi số tiền lên tới con số tiền tỷ.