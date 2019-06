Màn “phá án” từ xa của luật sư cứu nguy cho ông bố “bỉm sữa”

Vụ án ông bố “bỉm sữa”

Cách đây 3 năm, dư luận dậy sóng vụ án ông bố “bỉm sữa” ở Nghệ An. Theo đó, khoảng cuối tháng 5/2016, anh Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi, ở khối 6, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) tới siêu thị bán đồ trẻ em Tú Bắc (đường Đinh Công Tráng, TP.Vinh) do ông Phan Hữu Tú và bà Nguyễn Thị Bắc làm chủ để mua hộp sữa nhãn hiệu Glico Icreo loại 800 gram cho con trai 6 tháng tuổi uống.

Hình ảnh người bố đập sữa trước cửa siêu thị.

Không may, sau khi cho con uống sữa mua ở siêu thị trên, cháu bé bị tiêu chảy. Nghi ngờ sữa kém chất lượng, anh Cường và người thân mang hộp sữa trên đến phản ánh với siêu thị. Chủ siêu thị cho rằng, sữa do cửa hàng nhập của công ty phân phối có đầy đủ hóa đơn nên đề nghị Cường liên hệ với công ty giải quyết. Sau đó, vợ chồng chủ siêu thị Tú Bắc cũng tới phòng trọ của Cường và bệnh viện nơi con trai anh nằm điều trị để thăm hỏi. Theo trình bày của vợ chồng ông Tú với công an, quá trình thăm hỏi, họ đã hỗ trợ gia đình anh Cường 30 triệu đồng.

Công ty phân phối sản phẩm sữa cho siêu thị đã cử người liên hệ với ông Phan Hữu Tú (chủ siêu thị) đưa đến làm việc với anh Cường, song các bên chưa thống nhất được hướng giải quyết.

Tiếp tục, đến ngày 8/7/2016, Cường yêu cầu gặp vợ chồng ông Tú. Khi gặp, Cường yêu cầu chủ siêu thị viết cam kết chịu trách nhiệm cho sức khỏe của con anh ta về sau nhưng không được chấp thuận. Chủ siêu thị cho rằng, trách nhiệm đó thuộc về công ty phân phối mặt hàng.

Bức xúc về việc này, chiều 14/7/2016, Cường và người anh là Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, ở xóm 16, xã Nghi Phú, TP.Vinh) đi đến siêu thị Tú Bắc đòi quyền lợi. Lúc này, Cường vào bên trong siêu thị lấy tổng cộng 7 hộp sữa ra ngoài ném xuống vỉa hè, lòng đường ngay trước cửa hàng. Hành vi của Cường bị camera ghi lại. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để ngăn chặn, giải quyết vụ việc.

Ngày 21/7, cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã bắt giữ Nguyễn Cảnh Cường và Nguyễn Văn Hùng về hành vi hủy hoại tài sản. Vụ việc Cường bị tạm giữ khi đập 7 hộp sữa (trong đó 5 hộp bị vỡ) gây sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, Công an TP.Vinh bắt giữ Cường về hành vi hủy hoại tài sản là chưa “thấu tình đạt lý”.

“Phá án” từ xa

Vụ án xảy ra tại TP.Vinh, lại là một người khá bận rộn, luật sư Trương Anh Tú – Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nói: “Thời điểm mới xảy ra vụ án tôi cũng không mấy quan tâm. Chỉ tới khi cùng một ngày, có rất nhiều nhà báo, phóng viên đến văn phòng xin ý kiến, quan điểm luật sư về vụ án cũng như phương hướng giải quyết, lúc đó tôi mới xem nội dung tất cả các bài báo phản ánh về vụ việc và thấy có nhiều tình tiết đáng ngờ”.