Vụ tài xế say xỉn tự gây tai nạn: Một người đã tử vong

Ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, ông Đ.LG (SN 1980, trú phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) - nạn nhân trong vụ xe tự gây tai nạn , đã tử vong. Hai nạn nhân khác là ông L.T.T và ông P.T.L bị chấn thương, hiện đang được điều trị

Hiện trường vụ xe tự gây tai nạn. Ảnh VN

Theo Công an phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), tài xế điều khiển ô tô loại 4 chỗ ngồi BKS 34LD-0027 là ông N.Q.T. (SN 1977, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku). Tại cơ quan Công an, ông T. có biểu hiện say xỉn không xuất trình giấy phép lái xe.