Con đòi bỏ học vì... thất tình, mẹ ngã ngửa, bố bảo “tuổi trẻ tài cao“!

Chị Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1982, ở Hưng Yên) chia sẻ, con trai chị năm nay vào lớp 7. Cả năm học lớp 6 của cu cậu là một năm gia đình chị bị xáo trộn. Bởi cháu Hoàng con của chị học giỏi, 6 năm học cháu đều là học sinh xuất sắc, là lớp trưởng gương mẫu. Chị rất yên tâm vì con có ý thức học, tự giác học hành không cần bố mẹ phải giục.

Chị Minh kể, vợ chồng chị đi làm suốt ngày. Chị làm công nhân, có tuần chỉ được nghỉ ngày chủ Nhật, có tuần không được nghỉ ngày nào do phải làm tăng ca. Chồng chị thì làm cửa hàng cơ khí. Vì thấy con tự lập, nên vợ chồng chị cũng ít khi quan tâm tới con.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một lần, chị Minh nghe bạn bè của con nói Hoàng có bạn gái ở xã bên, chị Minh chỉ cười nghĩ lũ trẻ trêu nhau nên cũng không để ý. Vào một ngày chủ Nhật được nghỉ, chị Minh thấy con đưa bạn gái về nhà chơi. Chị cứ nghĩ đó là bạn cùng lớp, nên để các con chơi tự nhiên.

Nhưng thật bất ngờ, khi nằm nghỉ trong phòng, chị nghe các con nói chuyện với nhau ngoài phòng khách, hai đứa xưng hô anh, em ngọt xớt với nhau, rồi những lời thì thầm nhỏ to và tiếng cười khúc khích ngọt ngào giống như đôi trai gái yêu nhau khiến chị Minh giật mình đầy lo lắng.

Đợi đến khi bạn gái của con về, chị mới gặng hỏi cu cậu. Cứ tưởng rằng con sẽ nói đó là bạn học cùng lớp thôi, ai ngờ Hoàng thản nhiên bảo mẹ "đó là bạn gái của con" khiến chị sốc thực sự.

Sau đó chị gặng hỏi thêm con trai, nhưng dứt khoát cu cậu chỉ im lặng không nói gì.

Biết một mình khó bảo được con và phải tìm cách ngăn chặn. Đem sự việc kể với chồng, trái với lo lắng của chị Minh, chồng chị lại cho rằng “tuổi trẻ tài cao”, “thằng này hơn bố nó”. Lo lắng, bất lực khiến chị và chồng nhiều lần cãi nhau về chuyện dạy con ra sao và phải ngăn chuyện con yêu sớm thế nào.

Mặc dù chị đã gần gũi con để nói chuyện, nhưng Hoàng "bất hợp tác" với chị, lại còn bảo "con lớn rồi, mẹ đừng can thiệp chuyện của con".

...bỏ học vì thất tình

Bất lực vì con không chịu chia sẻ, cộng với bận việc ở công ty nên Chị Minh không có nhiều thời gian nhắc chuyện người yêu của con nữa. Bẵng đi một thời gian, đến một ngày chị Minh bất ngờ nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm thông báo, Hoàng thường xuyên bỏ học. Những hôm đến lớp thì chỉ gục đầu xuống bàn, không làm bài tập về nhà và tình trạng này đã diễn ra cả tháng qua.

Nguyên nhân được cô giáo tìm hiểu và thông báo với chị Minh là do cháu thất tình. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo và mong gia đình chia sẻ, động viên cháu sớm ổn định trở lại để tập trung học tập. Nhận được tin con như vậy, chị Minh vô cùng hoang mang và lo lắng. Do không thể bàn bạc với chồng trong chuyện dạy con, cũng không nói chuyện trực tiếp được với Hoàng do con có thái độ bất hợp tác, chị Minh rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cứ mỗi lần nói đến chuyện bạn gái là Hoàng lại đứng lên bỏ đi, chị Minh tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Đáng mắng con không xong, dỗ dành con không được, chị đành chọn cách nhắn tin qua Facebook cho con.

Chị đăng ảnh xưởng làm việc, mô tả công việc một công nhân như chị đang làm vất vả ra sao để kiếm tiền nuôi con ăn học. Những bức ảnh chị Minh chụp xưởng làm việc khi ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, lưng áo và khăn thấm đẫm vì nóng gửi cho con trai. Đến bữa trưa, chị chụp ảnh xuất cơm của công nhân chỉ có đậu, rau luộc, và 1 miếng trứng rán. Vừa ăn chị còn phải vừa lấy tay quạt, vì xưởng sản xuất là nhà mái tôn không có điều hòa. Dường như những chia sẻ công việc vất vả của chị bước đầu làm Hoàng... xiêu lòng.

Sau khi nói với con về vất vả của mình, dù chưa nhận được hồi đáp của con, chị Minh lại tiếp tục nói với con về tình yêu tuổi học trò. Chị Minh thủ thì, xưa chị cũng yêu nhưng tình yêu tuổi học trò chỉ là thích, quý mến, đó không phải là yêu. Bởi khi tình yêu trưởng thành sẽ lâu bền, không thay đổi nhanh như thế…

Có vẻ mưa dầm thấm lâu, từ những chuyện tâm tình qua tin nhắn, những lời động viên con cố gắng vượt qua, Hoàng dần dần hiểu ra và bắt đầu nhắn tin lại cho mẹ. Rồi mọi thứ tốt dần lên, Hoàng quay lại miệt mài chăm học, thay đổi thái độ sống và thói quen sinh hoạt, biết quan tâm tới mẹ nhiều hơn.

Cuối năm, dù không còn được làm lớp trưởng, nhưng nhờ sự nỗ lực vượt bậc nên năm học vừa qua, Hoàng vẫn dành học sinh giỏi toàn diện. Ngày con mang giấy khen về khoe mẹ, chị Minh đã không ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc khi ôm Hoàng vào lòng. Bà mẹ công nhân đã giành được trọn tình cảm và niềm tin yêu của đứa con trai - món quà vô giá mà không phải ai cũng bình tĩnh làm được.