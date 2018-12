Tài xế “cắm chốt” ở BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu phí “hộ“

Sáng ngày 24/12, ghi nhận của PV Kiến Thức tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, nhiều tài xế vẫn "cắm chốt" tại đây để phản đối Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 đặt trạm thu phí sai vị trí.

Một tài xế cho biết, " trạm BOT này thu hoàn vốn cho dự án xây dựng quốc lộ 2, đoạn tránh TP Vĩnh Yên, trong khi lại đặt trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, các xe qua đây không đi quốc lộ 2 nhưng lại phải trả phí cho tuyến đường mình không đi."

Từ ngày 18/12, các gác chắn barie trong trạm BOT này bị gạt lên để các ô tô đi qua không thu phí. Trong khi đó, nhóm tài xế vẫn chia nhau ra đứng - ngồi ở các làn xe trong trạm ra hiệu thông báo cho các xe đi qua rằng trạm đang xả, không thu phí.

Một số tài xế khác tiếp tục mang theo băng rôn với các khẩu hiệu “xả trạm…”, và yêu cầu BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài di dời, không được thu phí “hộ” như hiện nay.

Cánh tài xế (Có cả nữ) chia nhau ra ngồi ở các làn đường tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài... ...và ra tín hiệu cho ô tô đi qua đây không phải trả phí, nhằm phản đối việc trạm BOT này thu "hộ" tuyến tránh TP Vĩnh Yên.

Những thùng mỳ tôm, bánh mỳ, nước uống, hoa quả… được tài xế “tiếp tế” cho nhau liên tục đến khu vực trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Dù là phản đối thu phí nhưng không khí tại trạm BOT không căng thẳng, xảy ra xô xát như các đợt phản đối ở một vài trạm BOT trên cả nước.

Lương thực được cánh tài xế "tiếp tế" liên tục cho nhau đến khu vực trạm BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài.

Đã 7 ngày trôi đi, phía chủ đầu tư là Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8, do ông Võ Nhật Thăng làm đại diện pháp luật ( Ông Thăng cũng chính là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) - Công ty mẹ của BOT Vietracimex 8) đơn vị này chưa có bất kỳ cuộc gặp nào với cánh tài xế để đối thoại hoặc xử lý vấn đề.

Những ngày qua, lực lượng cảnh sát cũng được huy động đến trạm BOT này, nhưng do cánh tài xế phản đối không gây mất an ninh trật tự, không cản trở các phương tiện, không gây ùn tắc giao thông nên lực lượng này cũng chỉ theo dõi và chưa có động thái can thiệp.

Tài xế mang theo các băng rôn phản đối.

Liên quan đến sự việc, trước đó, Bộ GTVT đã gửi công điện khẩn cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam, yêu cầu phối hợp với Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 để tuyên truyền, phổ biến, đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí.

Lý giải việc Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục thu phí BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài , Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho Kiến Thức biết, có 2 lý do, đó là: Bây giờ hợp đồng đã ký với nhà đầu tư, nếu phá vỡ hợp đồng thì sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ, phá vỡ các quy định tại hợp đồng, nhà đầu tư sẽ kiện.

Thứ hai, là tuyến đường đi qua trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài không còn là tuyến đường độc đạo. Giờ còn có tuyến đường từ Hà Nội lên Nội Bài theo hướng cầu Nhật Tân, không thu phí.