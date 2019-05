Rợn người lời khai của nghi phạm giết xe ôm ở Hà Nam

Thông tin mới nhất vụ thi thể một tài xế xe ôm bị giết hại, thi thể được phát hiện trong tình trạng phân hủy sau 5 ngày mất tích tại Hà Nam, chiều ngày 22/5, Công an tỉnh Hà Nam đã thông tin chính thức và hé lộ nguyên nhân, tình tiết nghi phạm ra tay sát hại tài xế xe ôm.



Theo Công an tỉnh Hà Nam, sau hơn 15 giờ tích cực điều tra, truy xét đối tượng gây án, rạng sáng 22/5/2019, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, hiện đang cư trú và có hộ khẩu thường trú tại Thôn 1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) -thủ phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).

Cơ quan Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường và tang vật vụ án.

Xe ôm mất tích và thi thể phân hủy trên triền đê

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào khoảng 10h, ngày 21/5/2019, cơ quan Công an nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực triền đê hữu Sông Hồng, thuộc địa phận Thôn 1 Phú Trương (xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) có một xác chết là nam giới được dấu trong bao tải được phủ ngụy trang bằng cành cây đang trong quá trình phân hủy với nhiều thương tích ở vùng đầu và mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trần Ngọc Hợi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Lý Nhân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Công Tư (SN 1962, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý (Hà Nam), chuyên làm nghề lái xe ôm hoạt động tại nút giao Liêm Tuyền, TP Phủ Lý.

Ngày 16/5/2019, anh Tư nhận chở khách từ nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý không thấy trở về nhà, gia đình anh Tư đã có đơn trình báo mất tích , Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam phát thông báo truy tìm trong toàn quốc trước đó 5 ngày.

Hành trình truy bắt hung thủ

Xác định đây là vụ trọng án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam, cán bộ, chiến sỹ được huy động tham gia điều tra án đã không quản khó khăn, vất vả; không một phút nghỉ ngơi, bám sát các tuyến, địa bàn, triển khai nhiều mũi trinh sát truy xét đối tượng phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau hơn 15 giờ xác minh, rà soát, phân loại các đối tượng nghi vấn, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường vụ án và thông tin, tài liệu đã xác định được trong quá trình truy tìm nạn nhân trước đó, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, trú tại Thôn 1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, quê quán xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có nhiều nghi vấn.

Nghi phạm Dũng tại cơ quan công an.

Đến khoảng 1h, rạng sáng 22/5/2019 đã bắt giữ được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn gần khu vực bến xe thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ 1 điện thoại di động, 1 dao bấm của nạn nhân.

Nhờ nạn nhân mua 3 bao tải để định giết xong sẽ phi tang

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 16h, ngày 16/5/2019, Dũng đi xe khách từ bến xe Giáp Bát - Hà Nội về đến cầu vượt Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) thì xuống xe.

Do cần tiền tiêu xài và một số lần đã đi xe của anh Nguyễn Công Tư làm nghề xe ôm tại khu vực này nên hắn đã lên kế hoạch giết anh Tư để cướp tài sản. Dũng đã lừa thuê anh Tư chở đến điếm canh đê 136 thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân để gặp bạn mua chim.

Tại đây, Dũng đã nhờ anh Tư mua 3 chiếc bao tải nói dối là để che lồng chim cho khỏi gió. Nhưng thực chất, Dũng có ý định sử dụng để sau khi giết hại tài xế xe ôm này sẽ cho xác vào bao tải rồi đẩy xuống sông.

Khi đến khu vực đê hữu Sông Hồng, thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Dũng tạo cớ đi lấy lá tre để lót lồng chim và lừa để anh Tư ngồi tẽ lá tre.

Lợi dụng lúc anh Tư không chú ý, Dũng đã tìm 1 đoạn gậy tre gần đó vụt mạnh 3 nhát vào đầu, mặt anh Tư rồi cho xác vào bao tải cùng lá tre, cỏ khô rồi kéo xác anh Tư xuống vệ đê, bẻ cành cây đè lên người anh Tư ngụy trang không để người dân phát hiện.

Gây án xong, Dũng đã lấy trên người anh Tư 1 điện thoại di động, 1 dao bấm và chiếc xe máy Sirius, biển kiểm soát 90B1 033.03, giấy tờ của anh Tư mang lên Hà Nội cầm cố được 6 triệu đồng.

Đến tối ngày 21/5/2019, Dũng bắt xe khách vào Thanh Hóa để trốn thì bị bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát Công an Hà Nam đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án và chiếc xe máy của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.