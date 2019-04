Quốc lộ 17B “oằn mình” cõng xe quá tải: Xử lý nhiều trường hợp khi Kiến Thức phản ánh

(Kiến Thức) - Sau khi báo Điện tử Kiến Thức tình trạng nhiều xe quá tải trọng chở than, đất, đá lưu thông trên QL17B, Phòng CSGT tỉnh Hải Dương đã vào cuộc xử lý và phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm.

Thông tin mới nhất vụ việc xe quá tải, hoán cải vẫn tung hoành trên quốc lộ 17B (dài khoảng 16km nối Quốc lộ 5, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với Quốc lộ 18 địa phận phường Mại Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), ngay sau khi Kiến Thức ghi nhận và phản ánh tình trạng trên, lực lượng Phòng CSGT – Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường xử lý và phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm.



Cụ thể, báo cáo ngày 22/4 của Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi báo Điện tử Kiến Thức có bài viết ngày 18/4, Phòng CSGT – Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường làm triệt để các lỗi vi phạm mà báo đã phản ánh. Theo đó, trong 3 ngày (18 đến 21/4) lực lượng CSGT đã phát hiện 18 trường hợp, xử phạt số tiền 35,5 triệu đồng.

Xe chở than lưu thông trên QL 17B về bãi tập kết.

Đại diện Phòng CSGT tỉnh Hải Dương cho biết, từ nay đến hết năm 2019, sẽ làm triệt để các lỗi vi phạm về an toàn giao thông trên địa bàn huyện Kinh Môn.

Cũng theo báo cáo của Phòng CSGT tỉnh Hải Dương, tính từ 1/1 đến 21/4, trên tuyến Quốc lộ 17B, đội CSGT số 1 đã phân công cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát 24/24h, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện chở hàng quá tải trọng. Cụ thể, xử phạt xe tải vi phạm các lỗi về chở hàng quá tải trọng, chở hàng rời, vật liệu xây dựng có bạt che nhưng vẫn để rơi vãi là 60 trường hợp với số tiền phạt nộp kho bác 190 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp Đội CSGT huyện Kinh Môn xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã xử phạt là 10 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp.

Đại diện Phòng CSGT tỉnh Hải Dương cho biết, quá trình xử lý vi phạm vẫn còn nhiều khó khăn do hiện nay trên địa bàn huyện Kinh Môn xuất hiện một số đối tượng luôn bám theo xe kiểm tra trọng tải của lực lượng CSGT để theo dõi và thông báo cho các phương tiện chở hàng quá tải tìm cách né tránh và ngăn cản lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Xe chở đá không được che chắn cẩn thận.

Thậm chí, một số lái xe khi vi phạm đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng CSGT, tìm mọi cách chống đối như không hợp tác, bỏ chạy và nhờ người nhà gây áp lực cho lực lượng CSGT. Khi bị dừng phương tiện, một số lái xe chốt cửa xe bỏ đi không làm việc, lực lượng chức năng phải gọi xe cứu hộ gây mất thời gian, khó khăn cho công tác xử lý.

Từ đó, Phòng CSGT tỉnh Hải Dương đã đề ra một số giải pháp kiến nghị. Trong đó, báo cáo lãnh đạo, phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra thành lập chuyên án, thu thập chứng cứ, tài liệu, triệt phá các đối tượng “cò xe”, “bảo kê” xe quá tải, các đối tượng theo dõi và cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng. Đồng thời, kiến nghị đề xuất lên Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Cục C08 tăng cường thêm các trang thiết bị nghiệp vụ như xe cứu hộ, cân tải trọng để phục uvj công tác xử lý xe quá tải.

Trước đó, Kiến Thức đã phản ánh về tình trạng hàng trăm xe tải có dấu hiệu quá tải , cơi nới chở than, đất, đá vẫn hoành hành trên Quốc lộ 17B bất chấp nhiều giải pháp chấn chỉnh của các cơ quan chức năng khiến người dân bức xúc và nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất ATGT cao.

Khảo sát của PV những ngày đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở than, đá, đất chạy hướng cầu Đá Vách (nối Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) vào Quốc lộ 17B (địa phận huyện Kinh Môn) đến các bến, bãi trung chuyển than, bến bãi tập kết đá, đất để “xả hàng”... Trong số đó, không ít xe tải cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, thậm chí nhiều xe container hoán cải chở than cũng tấp nập cày xới tuyến quốc lộ này.

Xe chở đất tràn thành thùng. Khiến đất rơi vãi xuống lòng đường.

Đáng chú ý, hai cây cầu Hiệp Thượng, cầu Đá Vách theo thiết kế chỉ dành cho xe bánh lốp có tải trọng dưới 30 tấn nhưng ngày ngày vẫn phải oằn mình cõng những xe có tổng trọng tải lớn hơn thiết kế chịu tải trọng của các cây cầu.