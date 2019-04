Hình sự nổ súng, bắt nhóm đối tượng mang hung khí hỗn chiến

Chiều ngày 22/4, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin vụ việc Cảnh sát hình sự nổ súng, truy bắt khoảng 30 thanh niên đi xe máy che biển, bịt khẩu trang, mang theo giáo mác hỗn chiến trong đêm ở Hải Phòng.



Theo đó, phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập được 9 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên.

Thông tin ban đầu về vụ việc hai nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng hồi 23h30 ngày 20/4/2019, trên đường Lê Hồng Phong, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi tuần tra tuyến đường Tô Hiệu – Trần Nguyên Hãn thuộc quận Lê Chân, tổ tuần tra ban đêm phòng Cảnh sát hình sự phát hiện khoảng 30 đối tượng đi trên khoảng 10 đến 15 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, che biển và mang theo giáo, mác đi từ hướng Trần Nguyên Hãn ra ngã tư Tô Hiệu rẽ vào đường Tôn Đức Thắng hướng theo Cầu An Dương 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Lúc này, tổ tuần tra vừa thông tin cho Công an địa phương hỗ trợ vừa theo dõi các đối tượng đi qua một số tuyến đường đến đường Lê Hồng Phong. Tại khu vực cổng chào chợ Hoa Đằng Hải nhóm đối tượng này xô xát, hỗn chiến với một nhóm đối tượng khác.

Tổ tuần tra Cảnh sát hình sự bắn 2 phát súng chỉ thiên làm 2 nhóm đối tượng bỏ chạy theo hướng ngã Sáu mới. Sau đó, các lực lượng Công an thành phố tiếp tục truy đuổi, thu thập dấu vết tại hiện trường, truy bắt các đối tượng. Hậu quả, có 2 đối tượng bị thương.

Đến 9h sáng ngày 21/4/2019, phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng triệu tập được 9 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên đường Lê Hồng Phong. Ban đầu Cơ quan Công an xác định nguyên nhân do có mâu thuẫn về xô xát, đánh nhau từ trước đó giữa 2 nhóm đối tượng trên.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập tài liệu để điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.