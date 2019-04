Ảnh: Muôn kiểu tránh nắng nóng của người dân Hà Nội

Hôm nay (22/4) Hà Nội được dự báo có nắng nóng và nền nhiệt độ cao từ 35 - 37 độ. Ngoài đường, nhiệt độ chắc chắn cao hơn, để chống lại nắng nóng Hà Nội, người dân phải tìm đủ mọi cách làm mát cơ thể. Hầu như mọi người đều phải mặc áo dài khi tham gia giao thông. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng hóa "ninja" khi đi ra đường dưới thời tiết nắng nóng gay gắt của Hà Nội. Những người quên mang áo dài tay thậm chí phải dùng cả ô để chống nắng nóng. Mặc dù, việc đi xe máy dùng ô là hết sức nguy hiểm. Đường Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội) các phương tiện tham gia giao thông cũng vắng hơn ngày thường do nắng nóng. Xe ôm và những người lao động tự do tranh thủ nghỉ trưa dưới bóng mát của Vườn Hoa Hà Đông. Che kín người từ đầu đến chân xem ra là một cách chống nắng hữu hiệu của nhiều chị em phụ nữ. Thậm chí, người phụ nữ áo đỏ còn mặc cả áo khoác dày để chống lại cái nắng Hà Nội. Áo dài, mũ, khẩu trang, găng tay... là những vật dụng không thể thiếu trong thời tiết nắng nóng những ngày qua. Mặc dù trời Hà Nội đang rất nóng nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn chấp hành tín hiệu đèn giao thông nghiêm túc. Tận dụng bóng râm của tòa nhà bên đường để tránh nắng. Bóng cây là một điểm dừng đèn đỏ lý tưởng. Tại một số điểm giao cắt, người tham gia giao thông vượt đèn đỏ để không phải đứng dưới cái nắng gay gắt. Đường Trần Phú, Hà Đông, người tham gia giao thông đi dưới bóng râm của đường sắt trên cao tránh nắng. Trung tâm Khí tượng thủy văn TW dự báo, ngày 22/4, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C. Tuy nhiên, đến chiều thời tiết vẫn nắng rất gắt. Điều hòa vào một mùa "bội thu". Các đại lý nhập rất nhiều điều hòa về để kịp phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp hè này. "Người vận chuyển" điều hòa trên đường Trần Phú, Hà Đông. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường trong những ngày nắng nóng để tránh hiện tượng sốc nhiệt.

