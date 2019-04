Vũ 'nhôm' chỉ trỏ, lớn tiếng tại tòa phúc thẩm xử đại án Đông Á

Vũ ‘nhôm’ nổi nóng, quyết đòi gặp luật sư Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") yêu cầu gặp luật sư của mình tại tòa nhưng trước khi được lực lượng an ninh cho phép, bị cáo này nổi nóng.

Sáng 22/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình cùng 17 bị cáo ra xét xử phúc thẩm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng. Sau tòa sơ thẩm, Vũ "nhôm" kháng cáo vì cho rằng mình bị oan, HĐXX không đủ căn cứ buộc Vũ phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Trần Phương Bình và 16 bị cáo khác cũng cùng kháng cáo xin xem xét lại bản án. Theo quan sát của phóng viên, Vũ có vẻ mập mạp hơn so với phiên tòa sơ thẩm cách đây 4 tháng. Khi một cán bộ công an tỏ ý ngăn cản Vũ gặp luật sư thì Vũ đứng dậy, chỉ trỏ, lớn tiếng, cho rằng không có luật nào cấm điều đó. Phòng xử án nhốn nháo. Trước đó, vào ngày 20/12/2018, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ "nhôm" 17 năm tù vì tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vũ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng (cả tiền lãi) của Ngân hàng Đông Á - DAB. Tòa phúc thẩm triệu tập hơn 320 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có đại diện Ngân hàng Nhà nước, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Theo danh sách, có khoảng 50 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo ở phiên phúc thẩm lần này. Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Trần Phương Bình 20 năm tù về tội Cố ý làm trái, chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, tổng hợp hình phạt là chung thân. Ông kháng cáo xin cấp phúc thẩm đánh giá lại bản án. HĐXX sơ thẩm cũng buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DAB 27.016 lượng vàng, 1.949 tỷ đồng. Vũ “nhôm” bồi thường 203 tỷ, buộc bị cáo Bình và Vũ liên đới bồi thường 52 tỷ tiền lãi cho DAB. Bị cáo Nguyễn Đức Vinh là một trong số 18 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, bị cáo này bị tuyên phạt 16 năm tù. HĐXX thấy nhiều bị cáo, luật sư, người liên quan trong vụ án vắng mặt, không thể đảm bảo việc xét xử. Do đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, ngày xét xử mới sẽ được thông báo sau.

