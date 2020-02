Phòng dịch do virus Corona: Không khai mạc hội xuân Yên Tử, Tam Chúc

(Kiến Thức) - Để phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, nhiều địa phương trên cả nước đã tạm dừng khai mạc các lễ hội, trong đó có hội xuân Yên Tử, Ngọa Vân, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc…

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của virus Corona gây ra, ngày 31/1, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức.



Cùng ngày, Bộ VHTTDL đã có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo: Tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Dừng khai hội xuân Yên Tử, Ba Vàng, Ngọa Vân

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương chiều 31/1, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định không tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử và Đền Cửa Ông ở cấp thành phố; có các băng zôn, khẩu hiệu khuyến cáo người dân đi du lịch hãy đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người, nhất là tại các khu du lịch tâm linh.

Ban trị sự GHPG Tỉnh Quảng Ninh đã ra Công văn số 06/CV-BTS về việc hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn Quảng Ninh thực hiện phòng chống nạn dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Trong đó yêu cầu không tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi tập trung đông người tại lễ hội Phật giáo trên địa bàn tỉnh; Chỉ thực hiện nghi thức tâm linh nguyện cầu quốc thái dân an ngắn gọn; Các chùa khi tổ chức nghi thức cầu quốc thái dân an có thể thành tâm hối hướng cầu nguyện để dịch bệnh chấm hết, mọi người được tai qua nạn khỏi,...

Quảng Ninh đã quyết định không tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử và Đền Cửa Ông ở cấp thành phố.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà cho biết, sẽ không tổ chức khai mạc hội xuân Yên Tử 2020 để phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra.

UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã có công văn về việc tổ chức các lễ khai hội tại các di tích trên địa bàn thành phố. Theo đó, dự kiến từ ngày 1/2 (tức mùng 8 tháng Giêng) đến ngày 7/2 (15 tháng Giêng), trên địa bàn TP Uông Bí diễn ra các lễ khai hội: Ba Vàng, Yên Tử, đình Đền Công, dự kiến đón hàng chục ngàn lượt khách về du xuân vãn cảnh.

Tuy nhiên, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, UBND TP Uông Bí chỉ đạo các di tích có tổ chức lễ hội dừng việc tổ chức các lễ hội, không tổ chức chương trình nghệ thuật, phần hội tại lễ hội. Chỉ thực hiện nghi thức tâm linh do nội bộ nhà chùa và ban quản lý di tích thực hiện.

Trước đó, lễ Khai xuân Yên Tử 2020 (lễ hội kéo dài đến 3 tháng) dự kiến sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 3/2/2020), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng ngày, UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cũng thông báo dừng tổ chức Lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2020 và Lễ hội Thái miếu nhà Trần năm 2020.

Chùa Tam Chúc và hàng loạt lễ hội cũng tạm dừng khai hội

Ngày 31/1, thông báo của Chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) cho biết, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc để tránh virus corona, chùa Tam Chúc quyết định tạm dừng tổ chức Lễ khai hội dự kiến diễn ra trọng thể vào sáng ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý.

Tại Hải Dương, ngày 31/1, UBND thị xã Kinh Môn đã ra thông báo dừng tổ chức Lễ khai hội xuân Canh Tý 2020 dự kiến diễn ra sáng 1/2/2020 để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh virus corona theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ tỉnh Hải Dương, công điện của UBND tỉnh Hải Dương.

Ngày 31/1, tỉnh Lạng Sơn cũng thông báo tạm ngừng kế hoạch tổ chức khai mạc lễ hội Xuân Xứ Lạng gắn với Lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt khu di tích Chi Lăng và Tuần Văn hóa, thể thao du lịch xứ Lạng 2020 dự kiến được tổ chức vào tối ngày 02/02 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch).

Theo kế hoạch, Lễ đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Chi Lăng là sự kiện văn hóa đặc biệt gắn với Lễ hội truyền thống thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, được tổ chức vào tối ngày 02/02 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch). Dịp này, tại các địa phương của tỉnh Lạng Sơn còn có nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao và quảng bá, xúc tiến du lịch... thu hút du khách đến vui xuân và tham gia hội hát Sli, thi lày cỏ; thi múa sư tử mèo; liên hoan diễn xướng nghệ thuật Chầu Văn; đua bè trên sông…

Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona đang diễn ra tại nhiều địa phương của nước bạn Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tạm ngừng tổ chức khai mạc lễ hội Xuân Xứ Lạng, hạn chế các hoạt động có đông người tham gia.

Thực hiện Công văn của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh nCoV, tỉnh Thái Bình thống nhất chủ trương dừng tổ chức khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2020, dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6/2 (ngày 13 tháng Giêng). Trước đó, UBND tỉnh Thái Bình công bố việc từ năm 2020, Lễ hội Đền Trần Thái Bình sẽ được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Theo đó, lễ hội được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 6/2 đến ngày 10/2 (tức ngày 13 đến 17 tháng Giêng năm Canh Tý) tại Khu di tích lịch sử văn hoá Đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).