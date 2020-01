Lì xì mùa virus corona: Người người thi nhau khoe khẩu trang

Trong thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona đang hoành hành khiến cả thế giới lo sợ, ai cũng cũng hạn chế ra đường thì khẩu trang là thứ hữu hiệu và được nhiều người lựa chọn. Chính bởi thế mà trong dịp xuân Canh Tý 2020 năm nay, khẩu trang được lựa chọn để mừng tuổi đầu năm. Thưởng Tết, lì xì đầu năm của cơ quan là 4 hộp khẩu trang phòng virus corona vô cùng có ích, sử dụng được ngay mà lại đảm bảo cho sức khoẻ của bản thân. Ảnh: Tuấn Mark. Ai cũng được mừng tuổi khẩu trang nên ngay cả khi ngồi làm việc, xuất hiện nơi đông người hay tham gia các hoạt động tập thể đều đeo khẩu trang. Đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dù không mấy vui vẻ khi được lì xì khẩu trang nhân dịp đầu xuân năm mới nhưng nghĩ đến virus corona lại sợ mà miễn cưỡng nhận cho người tặng vui. Ảnh: Nam Nguyễn. Hơn nữa, việc lì xì khẩu trang khiến cả công ty đoàn kết, không ai tỵ nạnh nhau vì người hơn, kẻ kém. Lì xì to thế này dùng cả năm không hết lại còn mang ý nghĩa sâu sắc chứ nếu quy đổi ra tiền mặt lại chẳng đủ đi ăn một bữa no nê. Nhiều công ty tâm lý đến độ vừa lì xì tiền lại còn tặng kèm chiếc khẩu trang bảo vệ sức khoẻ. Thế này thì chê trách sao được nữa đây? Vì một tương lai đẩy lùi dịch viêm phổi cấp, hãy sử dụng quà năm mới của công ty thật có ích. Nhận được khẩu trang, nhân viên còn vui vẻ, hài hước chụp hình kỷ niệm hơn là nhận được phong bao chứa tiền mặt. Giá của mỗi chiếc khẩu trang trong mùa dịch nếu mua ở sân bay là 35.000 đồng chứ đâu có ít ỏi gì. Xem thêm clip: Chuyên gia WHO hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách - Nguồn: Youtube

