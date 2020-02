Nguyên GĐ cảng vụ hàng hải Mỹ Tho chi tiền công thế nào...bị truy tố?

Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho. (Ảnh: Plo) Ngày 1/2, VKSND tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ về kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, 6 người bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Tá Thiện (55 tuổi, nguyên giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho), Nguyễn Tấn Phát (50 tuổi, nguyên trưởng phòng tài vụ kiêm kế toán trưởng), Lê Quang Huy (49 tuổi, nguyên trưởng Phòng an toàn thanh tra hàng hải), Nguyễn Thiên Trúc (49 tuổi, nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính), Bùi Thị Đoan Khánh (35 tuổi, nhân viên) và Trần Hải Triều Thanh (38 tuổi, thủ quỹ).

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016, bị can Thiện với vay trò là giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới là bị can Phát và 4 nhân viên khác lập chứng từ khống, quyết toán tiền nhiên liệu sử dụng công tác của cano 210 CV để chiếm đoạt của nhà nước tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng rồi chia nhau tiêu xài quá nhân.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xác định nguyên giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho này chỉ đạo cấp dưới chi tiền tiếp khách và các khoản chi khác không thuộc danh mục quyết toán hơn 430 triệu đồng, chi thanh toán tiền mua hóa đơn khống hơn 81 triệu đồng và chuyển cho người thân, mua vé máy bay sử dụng cá nhân... hết hơn 970 triệu đồng.

Trong quá trình bị khởi tố để đều tra, bị can Thiện không thành khẩn và chưa hợp tác, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra do liên tục đổ lỗi do cấp dưới cấu kết với nhau thực hiện và bản thân không hay biết gì. Còn các bị can khác lại thành khẩn khai báo và thừa nhận dù biết việc lập hồ sơ khống là vi phạm pháp luật nhưng sợ giám đốc đuổi việc nên phải làm theo chỉ đạo.

Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, đã đình chỉ điều tra đối với bị can Trúc do người này đã bỏ trốn ra nước ngoài, cảnh sát sẽ phục hồi điều tra và truy cứu trách nhiệm đối với bị can này sau khi bắt được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

