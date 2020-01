Vừa xuất hiện, loạt khẩu trang chống virus Corona đã gây bão

Những ngày gần đây, virus corona đang là nỗi sợ hãi của toàn cầu trên thế giới. Trong hoàn cảnh này, khẩu trang được coi là "vật bất ly thân"của người dân mỗi khi ra đường và nó trở nên khan hiếm hơn hoặc bị 'thổi' giá lên cao. Do đó, để phòng ngừa bệnh dịch virus corona một số người ở Trung Quốc đã 'tự chế' ra khẩu trang riêng cho mình. Thậm chí, khi đã đeo khẩu trang, nhiều người vẫn không an tâm mà khoác lên người nhiều vật dụng khác từ chai nhựa cho đến mũ bảo hiểm, áo mưa, túi nilong,… Một người phụ nữ sử dụng chai nhựa đội lên đầu để làm "mặt nạ chống virus corona" cho mình. Dù đã đeo khẩu trang nhưng phải làm thêm cái chai nhựa phủ kín mặt mới có thể an tâm ra đường được. Không chỉ có những màn chống virus Corona quái lại thì những màn đội mũ thay vì đeo khẩu trang khiến nhiều người "phụt cười"., Đội mũ bảo hiểm để chống virus corona. Một người dân khác lại tự chế ra chiếc mặt nạ chống độc cho riêng mình. Không biết hiệu quả ra sao nhưng trông thật khó thở và che khuất tầm nhìn quá. Một người dân Hàn Quốc đã bịt kín từ đầu đến chân khi đi lại tại nơi đông người. Đi găng tay cao su, đeo khẩu trang thôi vẫn chưa đủ, người đàn ông này còn đội cả một chiếc thùng nhựa hình trụ trên đầu nữa, trái ngược hoàn toàn với người bán hàng, người không đeo khẩu trang. Clip Virus Corona - Nguồn: Youtube

Những ngày gần đây, virus corona đang là nỗi sợ hãi của toàn cầu trên thế giới. Trong hoàn cảnh này, khẩu trang được coi là "vật bất ly thân"của người dân mỗi khi ra đường và nó trở nên khan hiếm hơn hoặc bị 'thổi' giá lên cao. Do đó, để phòng ngừa bệnh dịch virus corona một số người ở Trung Quốc đã 'tự chế' ra khẩu trang riêng cho mình. Thậm chí, khi đã đeo khẩu trang, nhiều người vẫn không an tâm mà khoác lên người nhiều vật dụng khác từ chai nhựa cho đến mũ bảo hiểm, áo mưa, túi nilong,… Một người phụ nữ sử dụng chai nhựa đội lên đầu để làm " mặt nạ chống virus corona " cho mình. Dù đã đeo khẩu trang nhưng phải làm thêm cái chai nhựa phủ kín mặt mới có thể an tâm ra đường được. Không chỉ có những màn chống virus Corona quái lại thì những màn đội mũ thay vì đeo khẩu trang khiến nhiều người "phụt cười"., Đội mũ bảo hiểm để chống virus corona. Một người dân khác lại tự chế ra chiếc mặt nạ chống độc cho riêng mình. Không biết hiệu quả ra sao nhưng trông thật khó thở và che khuất tầm nhìn quá. Một người dân Hàn Quốc đã bịt kín từ đầu đến chân khi đi lại tại nơi đông người. Đi găng tay cao su, đeo khẩu trang thôi vẫn chưa đủ, người đàn ông này còn đội cả một chiếc thùng nhựa hình trụ trên đầu nữa, trái ngược hoàn toàn với người bán hàng, người không đeo khẩu trang. Clip Virus Corona - Nguồn: Youtube