Nghi phạm Tuấn nổ súng sới bạc 4 người chết còn trốn ở ấp Bốn Phú - Củ Chi?

Liên quan vụ nổ súng sới bạc 4 người chết ở Củ Chi (TP HCM), đến khuya ngày 31/1, tức sau hơn 50 tiếng phát lệnh truy nã, vây bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn ở ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi), lực lượng công an vẫn chưa lần ra con bạc máu lạnh này. Tối cùng ngày, lực lượng công an vẫn tuần tra kiểm soát khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An. Tuy nhiên, các chốt chặn trong địa bàn đã được rút.



Việc thu quân dần tại địa bàn huyện Củ Chi do lực lượng công an đánh giá nghi phạm Lê Quốc Tuấn có thể đã thoát ra sang địa bàn khác. Do vậy, cảnh sát sẽ tổ chức cuộc truy lùng theo biện pháp khác, diện rộng hơn.

Sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát tiếp tục được huy động để truy lùng Lê Quốc Tuấn ở ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi). Xe bọc thép tiếp tục được tăng cường, thậm chí đã có thêm đại diện quân đội xuất hiện tại hiện trường.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Khu vực ấp Bốn Phú, nơi được cho là nghi phạm Tuấn ẩn nấp là một khu cánh đồng rậm rạp, rộng lớn, địa hình phức tạp, nhiều kênh rạch, xung quanh chứa nhiều lô cao su trên địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chi. Cánh đồng này nằm sát tuyến đường 472 nơi lực lượng Cảnh sát được bố trí dày đặc. Các con đường ra vào khu cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An được bao vây, phong tỏa.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, có thể đối tượng có thể di chuyển qua địa bàn giáp ranh, không còn ở khu vực tìm kiếm. Khi đó, tại địa điểm trên là nơi giáp ranh giữa các địa bàn tỉnh Tây Ninh, Bình Dương.

Do vậy, ngày 31/1, ngoài việc tiếp tục triển khai vây ráp, truy bắt nghi phạm Tuấn ở ấp Bốn Phú, xã Trung An, lực lượng cảnh sát tiếp tục mở rộng tìm kiếm sang Bình Phước, Tây Ninh và Bình Dương.

Trong ngày 31/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, hỗ trợ truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn. Đồng thời, cảnh báo cho người dân, đề nghị người dân cảnh giác khi phát hiện Tuấn.

Tại tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm Lê Quốc Tuấn. Công an thông báo đến người dân về mức độ nguy hiểm của Tuấn và đề nghị người dân nếu phát hiện thì báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất mà không tự ý bắt giữ. Đồng thời, công an thị xã Bến Cát đã sẵn sàng ra quân phối hợp truy bắt Tuấn.

Cùng thời điểm, huyện Công an huyện Dầu Tiếng (nơi cách huyện Củ Chi một con sông nên không loại trừ khả năng Tuấn đã trốn sang Bình Dương ) đã thành lập nhiều nhiều chốt với các tổ công tác tuần tra thường xuyên nhằm phát hiện được đối tượng đặc biệt nguy hiểm trên. Đồng thời, cơ quan công an huyện này đã phát đi 250 tờ rơi có hình ảnh Lê Quốc Tuấn, cảnh báo sự nguy hiểm của đối tượng này cho người ở ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn các xã Thanh Tuyền, Thanh An; thông báo mọi người cảnh giác, báo ngay cho Công an kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Nói về vụ việc trên chiều 31/1, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, vụ việc xảy ra ở Củ Chi cần rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc. Các cơ quan chức năng nắm chưa chắc địa bàn nên để xảy ra như vậy. Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát ngay các địa điểm có nguy cơ xảy ra vụ việc đánh bạc tương tự ở Củ Chi.

Địa hình xã Trung An, nơi được cho nghi phạm Tuấn đang ấn nấp rất phức tạp khi diện tích lớn, nhiều kênh rạch, vườn cây. Ảnh: Công Lý.

Trước đó, do thua bạc, chiều 29/1, nghi phạm Lê Quốc Tuấn đã đi cùng Lê Quốc Minh (SN 1993) đến sòng bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau đó, Tuấn bất ngờ lấy súng nã đạn liên tục vào đám đông khiến 4 người chết tại chỗ. Quá trình tháo chạy và lẩn trốn, nghi can Tuấn còn gây ra 2 vụ cướp xe máy, trong đó có vụ bắn chết 1 người ở Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi. Danh tính nạn nhân tử vong bước đầu được xác định gồm: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, trú xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng chức năng. Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, lực lượng cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết. Chiều tối 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo quyết định truy nã của Công an TP HCM, đối tượng Lê Quốc Tuấn có đặc điểm: cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm gồm xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-59512. Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu. Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363). Công an thành phố kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.