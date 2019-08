Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất trần tình

(Kiến Thức) - Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất là cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã trần tình với báo chí về hành động chửi bới, lăng mạ nhân viên và an ninh sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận.

Theo lời của bà Lê Thị Hiền, sự việc "Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất" diễn ra hôm 11/8, khi bay từ Tân Sơn Nhất về Hà Nội, quy định một kiện hành lý là 23 kg/người, nhưng nhân viên check - in chỉ cho bà Hiền 20 kg/người.

“Tôi năn nỉ nhưng bạn check - in không cho, bạn ấy còn quát mắng, lườm nguýt làm con tôi khóc. Tôi đã không nói gì nhưng bạn ấy ghé vào tai chửi, lúc đó tôi mới sửng cồ lên chửi”, bà Hiền thuật lại sự việc, và cho rằng việc gì cũng phải có nguyên nhân, không phải ai bị khùng mà chửi không có nguyên nhân.

Bà Hiền phân trần do mình bị các nhân viên sân bay làm khó và có cư xử khiến bà không kiềm chế được bản thân.

Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất kể tiếp: Sau đó chị yêu cầu nhân viên trả vé để đi, khi đi qua cửa xách tay an ninh, mọi người không ai bắt cân hành lý, riêng bà Hiền thì bị bắt cân, đủ cân thì cho đi.

“Nhưng không hiểu sao lại lấy 3 cuống vé của tôi. Tôi chạy xuống dưới bảo đi qua cửa an ninh mất cuống vé, cho tôi xin lại cuống vé để đi, nhưng lại bị nói đình chỉ bay không cho đi nữa, mời xuống phòng an ninh" - bà Hiền nói.

Bà Hiền cho biết được đưa vào phòng an ninh và còn bị đánh, đến hôm nay tay chân vẫn còn thâm đen. “Vì bị đánh tôi mới la lên, chứ không tự dưng gây sự làm gì. Vì nhân viên nói không trả vé nữa mà phải mua vé mới để bay, tôi đã quay lại một video chất vấn nhân viên hàng không về việc này. Họ nói tôi xúc phạm nhưng chính nhân viên họ xúc phạm tôi trước."

Trước đó, Cảng vụ Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vụ việc xảy ra ngày 11/8 tại nhà ga quốc nội. Nữ hành khách Lê Thị Hiền lên chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội.

Khoảng 15h30 cùng ngày, bà Lê Thị Hiền làm thủ tục chuyến bay, sau khi đã gửi 4 kiện (57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg), người này yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà xách tay. Nữ hành khách là cán bộ công an Hà Nội lập tức to tiếng, chửi bới.

Được mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà Hiền tiếp tục dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã và có hành vi xô đẩy, gây thương tích đối với nhân viên an ninh hàng không. Phòng Giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý.