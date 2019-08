Sự thật về “thương vụ” giữa Huấn Hoa hồng và Quang Rambo

Theo đó, ngày 11/8, Quang Rambo quay clip livestream vào TP HCM gặp gỡ Huấn "hoa hồng". Cùng với đó, Quang Rambo đẫ quay livestream trên trang Facebook cá nhân để quảng cáo về casino khắp khai trương tại một khách sạn ở TP Vũng Tàu. Quang Rambo cũng dự định Nam tiến để sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, Quang Rambo chưa kịp vào thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Trong clip, Quang Rambo có nhắc tới Huấn "hoa hồng". Theo tìm hiểu Huấn tên khai sinh là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê ở Yên Bái, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM). Huấn "hoa hồng" được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng. Huấn "hoa hồng" đang làm công việc cho vay lãi. Trên trang cá nhân, Huấn "hoa hồng" tự giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ 168, chuyên cho vay – cầm đồ tại khu vực Sài Gòn. Đồng thời, Huấn cũng có 1 fanpage riêng mang tên “Cho vay tiền góp giải ngân trong ngày. Lãi suất thấp khu vực Sài Gòn”. Như vậy, cách kiếm tiền của Huấn "hoa hồng" chính là cho vay lãi cũng như một số hoạt động khác trên facebook. Ban đầu Huấn chỉ đăng những video ăn chơi hằng ngày và những clip hài hước do chính anh tự thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, Huấn "hoa hồng" tiếp tục tung ra các clip thách thức những giang hồ máu mặt trên cả nước. Trong đó, đỉnh điểm là mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền và hotboy Xăm trổ, Quách Dũng.

Đồng thời Huấn cũng tiết lộ những anh lớn chống lưng cho mình. Nói đến Huấn "hoa hồng", không thể không nhắc đến những người anh em cộm cán như: Quang Rambo, Tuấn Sơn và Thái Calvin... Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) người anh em cộm cán của Huấn "hoa hồng" cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Các đối tượng bị khởi tố cùng Quang “Rambo” gồm: Nguyễn Đức Nhân (trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Đỗ Văn Thịnh; Nguyễn Văn Huy (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Linh (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Tháng 4/2019, đối tượng Nguyễn Đức Nhân (sinh năm 1986, trú tại quận Long Biên, Hà Nội - một trong những đối tượng lưu manh côn đồ, mở cửa hàng cầm đồ cho vay nặng lãi và thu hồi nợ ở phường Đức Giang, quận Long Biên) được Đỗ Văn Thịnh (sinh năm 1986; ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) thuê đi đòi nợ 1,1 tỷ đồng từ anh Đ.M.V. Nhân đã câu kết với Quang cùng một số đàn em nhiều lần đi với Đỗ Văn Thịnh đến công ty của anh Đ.M.V tại quận Hà Đông, TP Hà Nội chửi bới, đe dọa hành hung, đe dọa dùng súng bắn và cưỡng đoạt của anh Đ.M.V với số tiền 200 triệu đồng. Lấy được tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục gặp anh Đ.M.V để đe dọa. Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng. Đáng chú ý, Quang có quan hệ với nhóm Khá “bảnh” (tức Ngô Bá Khá đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”) và thường xuyên sử dụng facebook với tên “Quang Rambo” để quay phim, ghi hình, phát tán trực tuyến trên mạng xã hội những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền… để khuếch trương thanh thế. Quang Rambo livestream về sòng bạc.

Theo đó, ngày 11/8, Quang Rambo quay clip livestream vào TP HCM gặp gỡ Huấn "hoa hồng". Cùng với đó, Quang Rambo đẫ quay livestream trên trang Facebook cá nhân để quảng cáo về casino khắp khai trương tại một khách sạn ở TP Vũng Tàu. Quang Rambo cũng dự định Nam tiến để sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, Quang Rambo chưa kịp vào thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Trong clip, Quang Rambo có nhắc tới Huấn "hoa hồng". Theo tìm hiểu Huấn tên khai sinh là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê ở Yên Bái, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM). Huấn "hoa hồng" được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng. Huấn "hoa hồng" đang làm công việc cho vay lãi. Trên trang cá nhân, Huấn "hoa hồng" tự giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ 168, chuyên cho vay – cầm đồ tại khu vực Sài Gòn. Đồng thời, Huấn cũng có 1 fanpage riêng mang tên “Cho vay tiền góp giải ngân trong ngày. Lãi suất thấp khu vực Sài Gòn”. Như vậy, cách kiếm tiền của Huấn "hoa hồng" chính là cho vay lãi cũng như một số hoạt động khác trên facebook. Ban đầu Huấn chỉ đăng những video ăn chơi hằng ngày và những clip hài hước do chính anh tự thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, Huấn "hoa hồng" tiếp tục tung ra các clip thách thức những giang hồ máu mặt trên cả nước. Trong đó, đỉnh điểm là mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền và hotboy Xăm trổ, Quách Dũng.

Đồng thời Huấn cũng tiết lộ những anh lớn chống lưng cho mình. Nói đến Huấn "hoa hồng", không thể không nhắc đến những người anh em cộm cán như: Quang Rambo, Tuấn Sơn và Thái Calvin... Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) người anh em cộm cán của Huấn "hoa hồng" cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Các đối tượng bị khởi tố cùng Quang “Rambo” gồm: Nguyễn Đức Nhân (trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Đỗ Văn Thịnh; Nguyễn Văn Huy (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Linh (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Tháng 4/2019, đối tượng Nguyễn Đức Nhân (sinh năm 1986, trú tại quận Long Biên, Hà Nội - một trong những đối tượng lưu manh côn đồ, mở cửa hàng cầm đồ cho vay nặng lãi và thu hồi nợ ở phường Đức Giang, quận Long Biên) được Đỗ Văn Thịnh (sinh năm 1986; ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) thuê đi đòi nợ 1,1 tỷ đồng từ anh Đ.M.V. Nhân đã câu kết với Quang cùng một số đàn em nhiều lần đi với Đỗ Văn Thịnh đến công ty của anh Đ.M.V tại quận Hà Đông, TP Hà Nội chửi bới, đe dọa hành hung, đe dọa dùng súng bắn và cưỡng đoạt của anh Đ.M.V với số tiền 200 triệu đồng. Lấy được tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục gặp anh Đ.M.V để đe dọa. Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng. Đáng chú ý, Quang có quan hệ với nhóm Khá “bảnh” (tức Ngô Bá Khá đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”) và thường xuyên sử dụng facebook với tên “Quang Rambo” để quay phim, ghi hình, phát tán trực tuyến trên mạng xã hội những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền… để khuếch trương thanh thế. Quang Rambo livestream về sòng bạc.