Xem cảnh thực nghiệm hiện trường vụ xe Innova đi lùi trên cao tốc

Chiều 22/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ xe Inova đi lùi trên cao tốc. Lực lượng an ninh bảo vệ buổi thực nghiệm Liên quan đến sự việc xe container đâm ô tô Inova đi lùi trên cao tốc, vào khoảng 15h chiều ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” xảy ra ngày 19/11/2016 tại Km40+800 đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua xóm Sử, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên) khiến 4 người chết và 6 người khác bị thương. Trước đó, Công an thị xã Phổ Yên có thông báo gửi đến VKSND cùng cấp và luật sư bào chữa về việc thực nghiệm điều tra lại vụ án, căn cứ theo khoản 1 Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) ban hành kết luận điều tra vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Theo kết luận điều tra, chiều 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) lái xe Innova chở 10 người trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên lùi xe về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình (huyện Sông Công, Thái Nguyên). Tài xế có bật đèn màu đỏ. Đúng lúc này, tài xế Lê Ngọc Hoàng (ở Thái Bình) lái xe container chở thép đi phía sau. Dù phát hiện xe Innova đi lùi nhưng Hoàng không nhấn phanh ngay mà muốn vượt lên để tránh xe của Sơn. Tuy nhiên, ở gương hậu bên trái, Hoàng thấy có xe đang đi đến nên không chuyển làn được. Khi còn cách xe Innova khoảng 10m, Hoàng đạp phanh và đánh lái về phía bên phải đường. Nhưng do khoảng cách gần nên đầu xe của Hoàng đâm vào đuôi xe ô tô của Sơn dẫn đến vụ tai nạn khiến 4 người trên chiếc Innova thiệt mạng, 6 nạn nhân khác bị thương. Cơ quan điều tra xác định bị can Ngô Văn Sơn lái xe khi hơi thở có nồng độ cồn. Sơn còn chở quá số người quy định và đi lùi xe trên đường cấm lùi. Tài xế này vi phạm các điều 8, 16 và 68 Luật Giao thông đường bộ; vi phạm Điều 202 Bộ luật hình sự 1999. Bị can Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm (biển báo "đi chậm") và xe ô tô phía trước cùng làn đường có đèn cảnh báo. Tài xế Hoàng vi phạm Điều 12 Luật Giao thông đường bộ; Điều 5 Thông tư 91 của của Bộ GTVT và vi phạm Điều 202 Bộ luật hình sự 1999. Theo đó, Cơ quan điều tra thị xã Phổ Yên tiếp tục đề nghị VKS cùng cấp truy tố hai bị can Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 3, điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999. Cơ quan tố tụng cáo buộc tài xế Lê Ngọc Hoàng không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước nên tại bản án sơ thẩm tuyên buộc Hoàng 8 năm tù. Đến khi xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên đã giảm án cho Hoàng còn 6 năm tù, Sơn còn 9 năm tù... Rất đông người dân cũng như cánh tài xế đã đến buổi thực nghiệm để xem

