Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Đình chỉ công tác 30 ngày... vẫn nhẹ?

Trước đó, Cảng vụ Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vụ việc xảy ra ngày 11/8 tại nhà ga quốc nội. Nữ hành khách Lê Thị Hiền lên chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội.

Khoảng 15h30 cùng ngày, bà Lê Thị Hiền làm thủ tục chuyến bay, sau khi đã gửi 4 kiện (57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg), người này yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà xách tay. Nữ hành khách là cán bộ công an Hà Nội lập tức to tiếng, chửi bới.

Được mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà Hiền tiếp tục dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã và có hành vi xô đẩy, gây thương tích đối với nhân viên an ninh hàng không. Phòng Giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý.

Vụ việc nữ hành khách – cán bộ công an Hà Nội gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam – ông Đinh Việt Thắng cho biết, hành vi của nữ hành khách đã gây mất an ninh trật tự, không tuân thủ quy định của sân bay và hãng hàng không.

“Nữ hành khách Lê Thị Hiền đã sử dụng lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nhân viên làm thủ tục hàng không, đánh nhân viên an ninh hàng không. Hành vi vi phạm này ở mức độ nghiêm trọng khiến nhiều người bức xúc nhất là khi nữ nhân viên khóc, hành khách này tiếp tục chửi bới”, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nói.

Nói về việc, Đồn công an Tân Sơn Nhất cho biết đã xử phạt 200.000 đồng đối với hành khách Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội), do hành vi gây rối trật tự công cộng, mắng chửi nhân viên hàng không, ông Thắng cho hay, do vụ việc đã được Cảng vụ hàng không miền Nam chuyển giao cho công an, nên theo quy định, chỉ một cơ quan có thẩm quyền được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

“Nếu cơ quan công an đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, Cục Hàng không Việt Nam sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh, thậm chí xem xét ra quyết định cấm bay với nữ hành khách này”, Cục trưởng Đinh Việt Thắng nói.