Lật xe khách chở 40 công nhân, nhiều người bị thương

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng, thời điểm này chiếc xe chở khoảng 40 công nhân đang trên đường đến TP. Tân An để làm việc thì bị lật.

Sáng ngày 11/5, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết trên địa bàn huyện Thạnh Hoá vừa xảy ra vụ tai nạn xe chở công nhân khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, xe khách (BKS 62B – 01432) do tài xế Hoàng Thế Cường (SN 1990) chở hàng chục công nhân lưu thông thông trên đường Quốc lộ 65 hướng từ huyện Tân Thạnh về TP. Tân An, tỉnh Long An.

Khi lưu thông qua khu vực thuộc xã Thuỷ Tây, huyện Thạnh Hoá thì bất ngờ mất lái bị lật xuống lề đường.

Vụ tai nạn làm ít nhất 10 người bị thương được đưa vào các bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu.

Hàng chục người bị đa chấn thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm này chiếc xe chở khoảng 40 công nhân đang trên đường đến TP. Tân An để làm việc thì bị lật.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo huyện Thạnh Hoá đã đến hỗ trợ ban đầu cho người bị thương 500.000 đồng/người.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

