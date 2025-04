Vụ thanh niên nghi "ngáo đá" sát hại cô gái: Cư dân nói gì?

Theo người dân khu vực cho biết, sáng 5/4, tại chung cư Bamboo Garden thuộc xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng tại một căn hộ ở tầng 9 của tòa nhà CT9A.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khoảng 11h30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường và các thủ tục pháp lý đã hoàn tất. Đến hơn 12h, thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa đi.

Theo người dân, vào tối qua (4/4), có khoảng 3-5 nam, nữ đi trên một ô tô, mở nhạc lớn. Trên xe có cả nghi phạm và nạn nhân. Sau khi nghe nhạc xong, họ về căn hộ của mình. bà N.T.T. - cư dân nói: "Nạn nhân và nghi phạm vừa mới thuê căn hộ ở đây. Sáng nay xảy ra án mạng khiến cô gái tử vong".

Anh N.V.H., người sống cạnh căn hộ xảy ra vụ án kể lại: “Khi mọi người đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng la hét của cả nam và nữ, sau đó thấy một thanh niên tay cầm hung khí gõ cửa một số căn hộ xung quanh. Tôi không dám ra ngoài vì thấy đối tượng cầm hung khí và có biểu hiện nghi 'ngáo đá'. Không lâu sau, tôi thấy đối tượng này cầm hung khí chạy xuống tầng 1”.

Là người chứng kiến vụ việc, bà L.T.B. cho biết: “Tại khu vực tầng 1 của tòa nhà, nam thanh niên này gặp ai, đâm người đó”. Theo một nhân viên bảo vệ, nam thanh niên trên rất hung hãn, đâm cả nhân viên bảo vệ tòa nhà. Thấy vậy, người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng và cùng nhau khống chế đối tượng, bàn giao cho công an.

Tại khu vực hiện trường, một cán bộ bảo vệ an ninh trật tự xã Sài Sơn cho biết: “Nạn nhân sinh năm 2003, quê ở Quảng Ninh; hung thủ cũng cùng năm sinh, quê ở Yên Bái. Hung thủ đã bị cơ quan công an bắt giữ”. Liên quan tới việc bắt giữ nghi phạm, ông Nguyễn Thiện Mạch - Chủ tịch UBND xã Sài Sơn cho biết, đối tượng đã được đưa về trụ sở công an và đang được điều tra làm rõ.