Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn, bắt giang hồ Tùng “Hiên“

Ngày 5/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an thông tin vừa phối hợp với Công an Hà Nội triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hoạt động chuyên nghiệp, kéo dài nhiều năm. Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thanh Tùng (51 tuổi, biệt danh Tùng "Hiên", trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) với cáo buộc không tố giác tội phạm. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng bị điều tra với các tội danh như cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép ma túy và đánh bạc.

Giang hồ Tùng "Hiên" khi bị bắt giữ.

Đầu năm nay, từ nguồn tin trinh sát, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 24/3, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Tùng "Hiên" và các đồng phạm. Tại các địa điểm khám xét, công an thu giữ: 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 ô tô, 3 két sắt; 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền; 22 sổ đỏ, gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay và ma túy.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Trần Thị Thanh Hằng (39 tuổi) là người cầm đầu hoạt động cho vay, còn Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổi) là người đi thu nợ. Đáng chú ý, Quyết đang bị truy nã trong một vụ án tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I , và bị bắt giữ trong đợt khám xét. Tùng "Hiên" được xác định là người đứng sau cung cấp tiền, hỗ trợ Hằng cho vay nặng lãi. Qua điều tra hệ thống quản lý cho vay, cơ quan công an xác định từ ngày 1/4/2019 đến nay, đường dây này đã thực hiện hơn 720 hợp đồng cho vay, với tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.

Trong đó, 626 hợp đồng có lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5-182,5%/năm, thu lời bất chính hơn 25 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng phát hiện thêm một số đối tượng khác có hành vi đánh bạc, gồm Nguyễn Xuân Dương (47 tuổi), Hà Trọng Nhuận (62 tuổi) và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà "Cam", 56 tuổi). Tùng "Hiên" là một nhân vật có "số má" ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), từng có 5 tiền án về các tội như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Tháng 4/2011, Tùng "Hiên" và một đàn em tên Thái "Côn" từng bị Công an Hà Nội truy nã. Cả hai trốn vào TP HCM và sau đó gây ra vụ nổ súng tại một vũ trường ở quận 1, khiến một người bị thương. Sau khi ra tù, Tùng sống kín tiếng hơn nhưng vẫn ngầm điều hành hoạt động cho vay nặng lãi và các hoạt động phi pháp khác. Khi chuyên án được triển khai, Tùng đang lẩn trốn, nhưng đã bị trinh sát phát hiện di chuyển qua Nghệ An và Quảng Bình.