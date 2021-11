Làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng ở Hà Nội

Ngày 22/11, Công an TP Hà Nội cho biết thông tin về vụ làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng, theo đó, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Huyền (SN 1979, trú tại Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh), Trịnh An Ninh (SN 2002, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 7/4, Ngân hàng VPBank chi nhánh Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ngân hàng VPBank báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.