Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tiền gia đình nạn nhân Rào Trăng 3

Sáng 24/10, Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo – vợ một nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.



Trước đó, vào chiều 20/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô - vợ của anh Trần Văn Lộc (công nhân bị tử nạn tại sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra.

Theo trình báo của chị Lê Thị Thảo, sau khi xảy ra sự việc trên, do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con nhỏ thơ dại nên các nhà hảo tâm và nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước gọi điện thăm hỏi, động viên và giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị hơn 250 triệu đồng.

Ngày 20/10/2020, có một người đàn ông gọi điện thoại cho chị Thảo thăm hỏi, động viên và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Người này đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link do đối tượng chuyển để được nhận tiền. Chị Thảo làm theo yêu cầu của người này và sau đó thì phát hiện số tiền trong tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm làm rõ vụ việc trong thời gian ngắn nhất.

Đến sáng ngày 24/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được thủ phạm gây ra vụ lừa đảo nói trên và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Phúc ở thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng gồm: 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...

Tại cơ quan công an, bước đầu, Phúc thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo với phương thức, thủ đoạn như trên. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận với phương thức, thủ đoạn đó, Phúc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền rất lớn.

Gia đình chị Thảo bị đối tượng Phúc lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu từ số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình nạn nhân, gia đình vừa có người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 là hành vi hết sức tàn nhẫn, vô lương tâm. Hành vi này đáng bị trừng phạt bởi những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Hành vi của các đối tượng trong vụ việc này sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 hoặc tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 bộ luật hình sự năm 2015.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy, đối tượng đã thực hiện hành vi “Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Với số tiền chiếm đoạt dưới 200.000.000 đồng thì đối tượng đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 290 bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.

“Đây là hành vi tàn nhẫn, tán tận lương tâm. Bởi nỗi đau của gia đình nạn nhân còn chưa dứt, số tiền đó là tiền thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ cho gia đình nạn nhân thế mà bọn chúng cũng nhẫn tâm lừa đảo chiếm đoạt, hành vi là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật hình sự. Bởi vậy cần phải có chế tài nghiêm khắc với những đối tượng như thế này để đảm bảo công bằng trước pháp luật cũng như để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội” - luật sư Cường nêu ý kiến.

