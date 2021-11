Hà Nội: Lừa “cắt vong” chiếm đoạt tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn

Ngày 19/11, Công an TP Hà Nội cho biết thông tin về vụ lừa "cắt vong" chiếm đoạt tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn. Theo đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hà (SN 1971, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà.

Ngày 8/11, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của chị T (sinh năm 1989, ở quận Đống Đa) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, sáng 4/11, chị gặp một đối tượng nữ giới thiệu tên là Hoa Sơn, nói chị T có “vong theo” và có khả năng giúp chị cắt “vong” với chi phí 125 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, chị T đồng ý chi phí là khoảng 25 triệu đồng rồi chuyển tiền cho đối tượng.

Đến 13h30 cùng ngày, đối tượng đến chỗ làm của chị T để đón đưa đi làm lễ. Trên đường đi, đối tượng tiếp tục lừa chị T đưa thêm một số tiền để mua đồ lễ và đưa điện thoại iPhone 11 Pro max cho đối tượng. Khi đến chợ Thanh Hà, đối tượng vào chợ mua đồ, bảo chị T đứng ngoài đợi. Không thấy đối tượng xuất hiện và liên lạc thì không được, chị T đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng Hoa Sơn tên thật là Nguyễn Thị Hà. Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý nữ quái chiếm đoạt tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn theo quy định pháp luật.

Nhiều cô gái bị lừa tiền tỷ vì muốn lấy chồng Tây