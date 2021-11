Hành trình phá án: “Của quý” hàng xóm nổi loạn, 4 người chết

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 7/5/2018, tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng (Thạch An), Cao Bằng xảy ra vụ giết người thảm khốc khiến 3 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người bị thương và chết trên đường đi bệnh viện cấp cứu. Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ truy tìm, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ được nghi phạm gây án là Lý Đình Khánh (sinh năm 1987, trú tại địa phương). Theo đó, khoảng 23h ngày 6/5/2018, Khánh đi ăn nhà mới về, qua nhà chị Triệu Thị Phương (SN 1984) Khánh vào xin uống nước và đã nảy sinh ý định đòi quan hệ tình dục với chị Phương, nhưng chị Phương không chấp nhận và đuổi Khánh về. Hai bên giằng co, Khánh tát Phương, Phương đẩy Khánh ngã. Bực tức Khánh lấy dao thái chuối chém Phương. Dù bị thương nhưng Phương bỏ chạy hướng về nhà bà Triệu Thị Thái (gần nhà Phương), vừa chạy vừa hô lên “Bà bá ơi, Khánh giết người”. Không thấy ai trả lời và mở cửa, Phương tiếp tục bỏ chạy về phía nhà Triệu Thị Coi sinh năm 1993 là em dâu của Phương cách nhà Phương khoảng hơn 100m. Trong khi Coi đang tìm số điện thoại của Công an viên để gọi điện, còn Phương đứng dựa lưng vào cửa nhà. Lúc này Khánh đẩy cửa bước vào nhà, trên tay vẫn cầm dao Khánh tiếp tục chém nhiều phát vào người Phương. Thấy vậy Coi liền bỏ chạy ra khỏi nhà, trượt xuống ta luy trước cửa nhà để chạy trốn, còn Khánh thì vẫn ở lại trong nhà Coi, tay cầm dao tiếp tục đuổi chém Phương. (Ảnh minh hoạ) Trong khi đuổi chém Phương, Khánh nhìn thấy bà Lý Thị Dâm ở trên giường ngủ. Mặc dù bà Dâm van xin nhưng Khánh vẫn dùng dao chém nhiều phát vào người bà Dâm làm bà Dâm gục trên giường. Tiếp đó Khánh dùng dao chém vào đầu và chân của Triệu Văn Tiến, sinh năm 2012 (là con của Coi) ở gần cửa ra vào, nạn nhân chết tại chỗ. Thấy cháu Triệu Nhật Uyên sinh năm 2016 kêu khóc, Khánh tiếp tục cầm dao chém vào đầu cháu Uyên nhiều phát làm cháu Uyên chết tại chỗ, rồi Khánh đi ra khỏi nhà của Coi. Khi ra sân trước cửa nhà Coi thì Khánh thấy Phương nằm gục ở sân. Khánh bước tới tiếp tục vật lộn, giằng co với Phương, Khánh dùng dao cắt quần của Phương và vứt ra bên cạnh, đồng thời tay vẫn cầm dao chém nhiều phát vào người Phương, tập trung nhiều ở vùng đầu, vùng ngực, hai tay, vùng bụng dưới và hai chân của Phương. Sau khi thấy Phương không cử động nữa Khánh mới dừng lại và cầm dao đi về phía nhà của Phương, khi vào nhà Phương, không thấy ai trong nhà, Khánh gào thét, tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà. Tiếp đó Khánh lấy bật lửa ở trong túi quần Khánh ra rồi bật lửa, đốt vào chiếc chổi gần đó và châm lửa vào tấm ri đô làm lửa cháy bùng lên. Sau khi thấy lửa cháy to, Khánh bỏ trốn và bị Công an bắt giữ. Ngày 16/01/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Khánh tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

