Hành trình phá án: Từ sơn nữ bán dâm thành "tú bà" lừa gái

Yên Thịnh và Yên Thượng là 2 xã liền kề nằm ở phía Tây huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn với thành phần dân cư chủ yếu là người Tày, Kinh, Dao. Cuộc sống tuy còn vất vả khó khăn nhưng yên bình, yên ấm. Ít ai ngờ cái nhịp sống yên bình ấy bị phá vỡ vào một ngày mùa hạ năm 2013. Tai hoạ dáng xuống nhà ông Trần Văn Việt ở thôn Nà Dài đứa con gái 18 tuổi Trần Thị Tuyết của ông đột ngột biến mất. Hoảng sợ và nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa con gái yêu thương của mình ông Việt đã trình báo chính quyền. Đến lúc ấy ông mới biết tai hoạ không chỉ đến với một mình gia đình ông. Gia đình ông Sơn là em vợ của ông Việt trú ở thôn Nà Mần, xã Yên Thượng ngay cạnh cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Con gái ông Sơn Triệu Thị Huệ cũng biến mất khởi nhà không tin tức khiến không khí xóm núi trở lên ảm đạm, bất an. Thông tin về sự mất tích bí ẩn của 2 cô gái được gia đình báo lên Công an huyện Chợ Đồn. Qua quá trình điều tra, Công an huyện Chợ Đồn xác định đây là vụ việc có dấu hiệu về tội phạm mua bán người. Ngay lập tức Công an huyện Chợ Đồn đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh Bắc Kạn thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Trong lúc mọi người đang xôn xao về sự mất tích của 2 cô gái trẻ thì ít ai để ý cũng trong thời gian đó trên địa bàn các xã phía Tây huyện Chợ Đồn xuất hiện một người phụ nữ. Người này vừa lạ vừa quen, quen vì chị ta cũng là người địa phương, lạ là vì chị ta đã bỏ đi từ nhiều năm trước nay đột ngột trở về một cách khó hiểu. Người phụ nữ đó là Triệu Thị Hiền (trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn) liệu người phụ nữ này có liên quan gì đến sự mất tích của 2 cô gái trẻ hay không? Có lẽ người giàu chí tưởng tượng nhất cũng khó hình dung đến mối liên hệ giữa 2 sự kiện này. Tuy nhiên, trong con mắt hình sự của Công an tỉnh Bắc Kạn thì đây là một câu hỏi cần tập chung làm rõ nhất là khi họ nắm trong tay một thông tin cực kỳ quý giá. Triệu Thị Hiền từng là bạn học của Trần Thị Tuyết cô gái mất tích ở xã Yên Thịnh. Đặc biệt khi 2 cô gái trẻ mất tích thì Hiền cũng biến mất khỏi địa phương, một dấu hiệu đầy khả nghi mà Công an tỉnh Bắc Kạn không thể bỏ qua. Giữa lúc người nhà của chị Trần Thị Tuyết và Triệu Thị Huệ tuyệt vọng vì tin tức của 2 cô gái vẫn biệt vô âm tín thì cách đó hàng ngàn km về phía Bắc ở một địa điểm tại TP Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Con gái họ đang phải trải qua những tháng ngày kinh hoàng nhất cuộc đời. Được biết, Bắc Hải là Thành phố cảng biển đồng thời là khu du lịch nổi tiếng miền Nam Trung Quốc từng được ví là Hawaii của phương đông. Tuy nhiên, Tuyết và Huệ đến đây không phải để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống như bao người khác. Họ bị ép phục vụ trong một động mại dâm ngày ngày họ phải đối mặt với những giờ phút vô cùng tủi nhục để mua vui cho những khách làng chơi. Vậy con đường nào dẫn họ từ những bản làng nơi chôn nhau cắt rốn bình yên ở huyện Chợ Đồn đến ổ mại dâm nơi đất khách quê người. Tất cả đều có sự tham gia của Triệu Thị Hiền đối tượng đã xuất hiện và biến mất tại huyện Chợ Đồn. Cùng thời điểm Tuyết và Huệ rời khỏi nhà và rơi vào tình trạng biệt vô âm tín. (Ảnh minh họa) Theo tài liệu của cơ quan Công an, Triệu Thị Hiền (SN 1996, trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) ngay từ bé Hiền ăn chơi, bỏ bê học hành nhiều lần bị thầy cô giáo, nhà trường nhắc nhở vì vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, Hiền vẫn chứng nào tật đấy. Lên lớp 7, Hiền bỏ học, tuy bỏ học nhưng Hiền vẫn thường xuyên liên lạc với một số bạn bè cùng lớp để khi tiện thì tổ chức tụ tập chơi bời tán gẫu. Trong số bạn bè đó có Trần Thị Tuyết. Tuyết và Hiền trước đây chơi khá thân với nhau, khi biết Hiền chơi bời lêu lổng bỏ học. Ông Việt bố Tuyết đã nhiều lần khuyên răn không cho con gái giao du với Hiền để tránh lâm vào cảnh gần mực thì đen. Tuy nhiên, con gái ông vẫn dấu diếm gia đình giao du với bạn xấu không ngờ tai hoạ bắt đầu từ mối quan hệ tưởng chừng như vô bổ ấy. Một ngày đầu tháng 5/2013, Triệu Thị Hiền bất ngờ xuất hiện ở thôn Nà Dài, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn. Mục tiêu mà Hiền nhắm đến chính là Tuyết cô bạn học cũ đang trong tâm trang khá chán nản vì sau khi học hết cấp 3 không có công ăn việc làm. Trong khi nhu cầu tiêu pha ngày càng lớn và không thể chìa tay xin bố mẹ mãi. Mồi nhử được kẻ buôn người đưa ra, một công việc nhà nhã có thu nhập cao ở tỉnh Quảng Ninh. Hiền còn nói thêm do là bạn bè quen biết nhau nên mới ưu tiên cho Tuyết, chỗ làm là của chị gái Hiền, Triệu Thị Sai quản lý, nếu Tuyết không quyết định ngay thì sẽ có nhiều người khác đang ký theo Hiền ra Quảng Ninh làm việc. Ngay lập tức Tuyết mắc bẫy, Tuyết bí mật chuyển bị hành trang cần thiết cho chuyến đi xa. Trước khi lên đường, Hiền mừng như bắt được vàng khi nghe Tuyết xin cho cô em con cậu là Huệ được đi làm cùng. Tờ mờ sáng một ngày tháng 5/2013, khi bản làng còn chìm trong giấc ngủ Tuyết và Huệ đã lặng lẽ tạm biệt gia đình theo Hiền lên đường với rất nhiều hi vọng. Họ không thể biết được phía trước họ là con đường vô cùng tăm tối, là quãng đời mà sau này họ ước giá như mình chưa từng xảy ra. Sau một ngày hành trình vất vả, sẩm tối hôm ấy, 3 người đến TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, họ gặp Triệu Thị Sai hay còn gọi là Thu. Cơm nước xong, Hiền lấy cớ là bố mẹ ở quê bị rắn cắn nên giao 2 cô gái trẻ cho Sai để lập tức quay về Bắc Kạn. Ngay tối hôm ấy, Sai dẫn Tuyết và Huệ vượt biên sang đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đó cũng là thời khắc đánh dấu những ngày tháng tủi nhục của 2 cô gái trẻ. Tuần đầu tiên trên đất khách, 2 cô gái trẻ được Sai và người tình của thị một người đàn ông Trung Quốc tên Dũng đối xử rất tử tế. Nạn nhân được đưa đi mua sắm quần áo, điện thoại, mĩ phẩm cho họ học tiếng Trung để thuận lợi trong giao tiếp. Tuy nhiên, nhưng ngày vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu, 2 cô gái bị Sai và người tình bắt đi bán dâm. (Ảnh minh họa) Số tiền bán thân của 2 cô gái trẻ đều bị Sai và người tình lấy hết. Chúng theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của nạn nhân. Trong một lần đi tiếp khách Huệ và Tuyết đã bàn nhau bỏ trốn. Nhưng do đất khác quê người, lạ nước lạ cái không thông thuộc địa hình không quen ngôn ngữ gần như ngay lập tức họ bị bắt lại. (Ảnh minh họa) Sau khi bị bắt lại, 2 cô gái bị bán cho một động mại dâm khác ở Bắc Hải (Trung Quốc). Tại đây, các cô tiếp tục bị ép bán dâm. Một thời gian sau Huệ bị bắn làm vợ cho một người đàn ông ở Quảng Tây, Trung Quốc. Còn Tuyết bị giữ lại để làm công cụ kiếm tiền cho chủ chứa. Sau đó, Tuyết lại bị bắn cho một động mại dâm khác ở Thượng Hải. Cuộc hành trình tủi nhục của 2 cô gái trẻ ngày càng đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Càng xa biên giới Việt Nam đồng nghĩa với việc hy vọng trở về của họ ngày càng nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Qúa tuyệt vọng và sợ hãi vì bị ép bán dâm, bị bán sang tay hết nhà chứa này đến nhà chứa khác, Tuyết đã bỏ trốn. (Ảnh minh họa) Trở lại Móng Cái, Quảng Ninh giữa lúc Tuyết đang lang thang chưa biết đi đâu về đâu thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện chị ta nói cũng đến đón con gái bị trục xuất và ngỏ ý giúp đỡ. Trong lúc người phụ nữ chưa lên xe, Tuyết nhanh chí mượn điện thoại của người lái xe gọi cho một người bạn và từ đây Tuyết đã liên hệ được với Công an tỉnh Bắc Kạn. Cú điện thoại này đã làm rõ được 2 vụ mất tích ở xã Yên Thịnh, Yên Thượng sang một bước ngoặt mới. Công an đã chính thức đưa 2 chị em Triệu Thị Hiền và Triệu Thị Sai vào tầm ngắm. Cũng từ thời điểm đó cuộc truy lùng những kẻ buôn người diễn ra qua nhiều địa bàn chính thức bắt đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Triệu Thị Hiền đang lẩn trốn tại một nhà hàng karaoke thuộc địa bàn huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi xuống tới nơi thì Hiền đã bỏ trốn. Tuy nhiên, Hiền cũng không thoát khỏi cuối cùng Hiền bị bắt khi đang nằm điều trị vết thương tại một bệnh viện ở Vĩnh Phúc. Công an đã khống chế Hiền liên lạc với Sai và biết được Sai đang ở Đông Triều, Quảng Ninh với bồ. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã cử người và bắt giữ được Sai. Với những chứng cứ không thể chối cãi cả 2 đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, vì nhẹ dạ, Triệu Thị Sai rơi vào tay bọn buôn người và bị đưa sang Trung Quốc bán dâm. Sau khi thoát khỏi ngày tháng ê chề nơi đất khách, Sai cùng em gái mình là Triệu Thị Hiền trở thành “tú bà” chuyên lừa các cô gái bán sang Trung Quốc. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp '"àm bậy" với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Yên Thịnh và Yên Thượng là 2 xã liền kề nằm ở phía Tây huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn với thành phần dân cư chủ yếu là người Tày, Kinh, Dao. Cuộc sống tuy còn vất vả khó khăn nhưng yên bình, yên ấm. Ít ai ngờ cái nhịp sống yên bình ấy bị phá vỡ vào một ngày mùa hạ năm 2013. Tai hoạ dáng xuống nhà ông Trần Văn Việt ở thôn Nà Dài đứa con gái 18 tuổi Trần Thị Tuyết của ông đột ngột biến mất. Hoảng sợ và nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa con gái yêu thương của mình ông Việt đã trình báo chính quyền. Đến lúc ấy ông mới biết tai hoạ không chỉ đến với một mình gia đình ông. Gia đình ông Sơn là em vợ của ông Việt trú ở thôn Nà Mần, xã Yên Thượng ngay cạnh cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Con gái ông Sơn Triệu Thị Huệ cũng biến mất khởi nhà không tin tức khiến không khí xóm núi trở lên ảm đạm, bất an. Thông tin về sự mất tích bí ẩn của 2 cô gái được gia đình báo lên Công an huyện Chợ Đồn. Qua quá trình điều tra, Công an huyện Chợ Đồn xác định đây là vụ việc có dấu hiệu về tội phạm mua bán người. Ngay lập tức Công an huyện Chợ Đồn đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh Bắc Kạn thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Trong lúc mọi người đang xôn xao về sự mất tích của 2 cô gái trẻ thì ít ai để ý cũng trong thời gian đó trên địa bàn các xã phía Tây huyện Chợ Đồn xuất hiện một người phụ nữ. Người này vừa lạ vừa quen, quen vì chị ta cũng là người địa phương, lạ là vì chị ta đã bỏ đi từ nhiều năm trước nay đột ngột trở về một cách khó hiểu. Người phụ nữ đó là Triệu Thị Hiền (trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn) liệu người phụ nữ này có liên quan gì đến sự mất tích của 2 cô gái trẻ hay không? Có lẽ người giàu chí tưởng tượng nhất cũng khó hình dung đến mối liên hệ giữa 2 sự kiện này. Tuy nhiên, trong con mắt hình sự của Công an tỉnh Bắc Kạn thì đây là một câu hỏi cần tập chung làm rõ nhất là khi họ nắm trong tay một thông tin cực kỳ quý giá. Triệu Thị Hiền từng là bạn học của Trần Thị Tuyết cô gái mất tích ở xã Yên Thịnh. Đặc biệt khi 2 cô gái trẻ mất tích thì Hiền cũng biến mất khỏi địa phương, một dấu hiệu đầy khả nghi mà Công an tỉnh Bắc Kạn không thể bỏ qua. Giữa lúc người nhà của chị Trần Thị Tuyết và Triệu Thị Huệ tuyệt vọng vì tin tức của 2 cô gái vẫn biệt vô âm tín thì cách đó hàng ngàn km về phía Bắc ở một địa điểm tại TP Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Con gái họ đang phải trải qua những tháng ngày kinh hoàng nhất cuộc đời. Được biết, Bắc Hải là Thành phố cảng biển đồng thời là khu du lịch nổi tiếng miền Nam Trung Quốc từng được ví là Hawaii của phương đông. Tuy nhiên, Tuyết và Huệ đến đây không phải để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống như bao người khác. Họ bị ép phục vụ trong một động mại dâm ngày ngày họ phải đối mặt với những giờ phút vô cùng tủi nhục để mua vui cho những khách làng chơi. Vậy con đường nào dẫn họ từ những bản làng nơi chôn nhau cắt rốn bình yên ở huyện Chợ Đồn đến ổ mại dâm nơi đất khách quê người. Tất cả đều có sự tham gia của Triệu Thị Hiền đối tượng đã xuất hiện và biến mất tại huyện Chợ Đồn. Cùng thời điểm Tuyết và Huệ rời khỏi nhà và rơi vào tình trạng biệt vô âm tín. (Ảnh minh họa) Theo tài liệu của cơ quan Công an, Triệu Thị Hiền (SN 1996, trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) ngay từ bé Hiền ăn chơi, bỏ bê học hành nhiều lần bị thầy cô giáo, nhà trường nhắc nhở vì vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, Hiền vẫn chứng nào tật đấy. Lên lớp 7, Hiền bỏ học, tuy bỏ học nhưng Hiền vẫn thường xuyên liên lạc với một số bạn bè cùng lớp để khi tiện thì tổ chức tụ tập chơi bời tán gẫu. Trong số bạn bè đó có Trần Thị Tuyết. Tuyết và Hiền trước đây chơi khá thân với nhau, khi biết Hiền chơi bời lêu lổng bỏ học. Ông Việt bố Tuyết đã nhiều lần khuyên răn không cho con gái giao du với Hiền để tránh lâm vào cảnh gần mực thì đen. Tuy nhiên, con gái ông vẫn dấu diếm gia đình giao du với bạn xấu không ngờ tai hoạ bắt đầu từ mối quan hệ tưởng chừng như vô bổ ấy. Một ngày đầu tháng 5/2013, Triệu Thị Hiền bất ngờ xuất hiện ở thôn Nà Dài, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn. Mục tiêu mà Hiền nhắm đến chính là Tuyết cô bạn học cũ đang trong tâm trang khá chán nản vì sau khi học hết cấp 3 không có công ăn việc làm. Trong khi nhu cầu tiêu pha ngày càng lớn và không thể chìa tay xin bố mẹ mãi. Mồi nhử được kẻ buôn người đưa ra, một công việc nhà nhã có thu nhập cao ở tỉnh Quảng Ninh. Hiền còn nói thêm do là bạn bè quen biết nhau nên mới ưu tiên cho Tuyết, chỗ làm là của chị gái Hiền, Triệu Thị Sai quản lý, nếu Tuyết không quyết định ngay thì sẽ có nhiều người khác đang ký theo Hiền ra Quảng Ninh làm việc. Ngay lập tức Tuyết mắc bẫy, Tuyết bí mật chuyển bị hành trang cần thiết cho chuyến đi xa. Trước khi lên đường, Hiền mừng như bắt được vàng khi nghe Tuyết xin cho cô em con cậu là Huệ được đi làm cùng. Tờ mờ sáng một ngày tháng 5/2013, khi bản làng còn chìm trong giấc ngủ Tuyết và Huệ đã lặng lẽ tạm biệt gia đình theo Hiền lên đường với rất nhiều hi vọng. Họ không thể biết được phía trước họ là con đường vô cùng tăm tối, là quãng đời mà sau này họ ước giá như mình chưa từng xảy ra. Sau một ngày hành trình vất vả, sẩm tối hôm ấy, 3 người đến TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, họ gặp Triệu Thị Sai hay còn gọi là Thu. Cơm nước xong, Hiền lấy cớ là bố mẹ ở quê bị rắn cắn nên giao 2 cô gái trẻ cho Sai để lập tức quay về Bắc Kạn. Ngay tối hôm ấy, Sai dẫn Tuyết và Huệ vượt biên sang đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đó cũng là thời khắc đánh dấu những ngày tháng tủi nhục của 2 cô gái trẻ. Tuần đầu tiên trên đất khách, 2 cô gái trẻ được Sai và người tình của thị một người đàn ông Trung Quốc tên Dũng đối xử rất tử tế. Nạn nhân được đưa đi mua sắm quần áo, điện thoại, mĩ phẩm cho họ học tiếng Trung để thuận lợi trong giao tiếp. Tuy nhiên, nhưng ngày vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu, 2 cô gái bị Sai và người tình bắt đi bán dâm. (Ảnh minh họa) Số tiền bán thân của 2 cô gái trẻ đều bị Sai và người tình lấy hết. Chúng theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của nạn nhân. Trong một lần đi tiếp khách Huệ và Tuyết đã bàn nhau bỏ trốn. Nhưng do đất khác quê người, lạ nước lạ cái không thông thuộc địa hình không quen ngôn ngữ gần như ngay lập tức họ bị bắt lại. (Ảnh minh họa) Sau khi bị bắt lại, 2 cô gái bị bán cho một động mại dâm khác ở Bắc Hải (Trung Quốc). Tại đây, các cô tiếp tục bị ép bán dâm. Một thời gian sau Huệ bị bắn làm vợ cho một người đàn ông ở Quảng Tây, Trung Quốc. Còn Tuyết bị giữ lại để làm công cụ kiếm tiền cho chủ chứa. Sau đó, Tuyết lại bị bắn cho một động mại dâm khác ở Thượng Hải. Cuộc hành trình tủi nhục của 2 cô gái trẻ ngày càng đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Càng xa biên giới Việt Nam đồng nghĩa với việc hy vọng trở về của họ ngày càng nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Qúa tuyệt vọng và sợ hãi vì bị ép bán dâm, bị bán sang tay hết nhà chứa này đến nhà chứa khác, Tuyết đã bỏ trốn. (Ảnh minh họa) Trở lại Móng Cái, Quảng Ninh giữa lúc Tuyết đang lang thang chưa biết đi đâu về đâu thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện chị ta nói cũng đến đón con gái bị trục xuất và ngỏ ý giúp đỡ. Trong lúc người phụ nữ chưa lên xe, Tuyết nhanh chí mượn điện thoại của người lái xe gọi cho một người bạn và từ đây Tuyết đã liên hệ được với Công an tỉnh Bắc Kạn. Cú điện thoại này đã làm rõ được 2 vụ mất tích ở xã Yên Thịnh, Yên Thượng sang một bước ngoặt mới. Công an đã chính thức đưa 2 chị em Triệu Thị Hiền và Triệu Thị Sai vào tầm ngắm. Cũng từ thời điểm đó cuộc truy lùng những kẻ buôn người diễn ra qua nhiều địa bàn chính thức bắt đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Triệu Thị Hiền đang lẩn trốn tại một nhà hàng karaoke thuộc địa bàn huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi xuống tới nơi thì Hiền đã bỏ trốn. Tuy nhiên, Hiền cũng không thoát khỏi cuối cùng Hiền bị bắt khi đang nằm điều trị vết thương tại một bệnh viện ở Vĩnh Phúc. Công an đã khống chế Hiền liên lạc với Sai và biết được Sai đang ở Đông Triều, Quảng Ninh với bồ. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã cử người và bắt giữ được Sai. Với những chứng cứ không thể chối cãi cả 2 đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, vì nhẹ dạ, Triệu Thị Sai rơi vào tay bọn buôn người và bị đưa sang Trung Quốc bán dâm. Sau khi thoát khỏi ngày tháng ê chề nơi đất khách, Sai cùng em gái mình là Triệu Thị Hiền trở thành “tú bà” chuyên lừa các cô gái bán sang Trung Quốc. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp '"àm bậy" với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.