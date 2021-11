Hành trình phá án: "Thầy giáo" nghiện game giết tài xế xe ôm

Theo hồ sơ vụ án, lúc 18h35 ngày 2/9/2018, tại khu vực bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La người dân phát hiện thi thể người đàn ông trên người có nhiều vết đâm. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tô Múa và Công an huyện Vân Hồ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Sơn La. Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định đây là một vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Tích (SN 1952, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu) làm nghề xe ôm. Đối tượng đã sử dụng hung khí là dao nhọn, ra tay dã man, đâm nhiều nhát vào cổ, bụng và lưng của nạn nhân khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, cùng với việc khoanh vùng, sàng lọc đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn sát hại ông Nguyễn Đức Tích là Lèo Văn Hoàng (SN 1995, trú tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn). Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án. Truy theo giấu vết nóng, Ban chuyên án thu giữ được chiếc xe máy cướp của nạn nhân để bên đường. Hơn 100 CBCS của 3 đơn vị, cùng lực lượng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân đã được huy động, chia làm nhiều mũi, chốt chặn ở các ngả đường đối tượng có thể di chuyển qua để tiến hành truy bắt đối tượng. Đến sáng ngày 3/9/2018, từ thông tin của quần chúng nhân dân, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi đá Tai Mèo thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ. Lập tức các mũi trinh sát tập trung lần theo giấu vết nóng, tổ chức vây ráp đối tượng tại khu vực này. Tuy nhiên đây là khu vực núi cao, vực sâu, hiểm trở, cây cối rậm rạp, trải rộng trên khoảng chục ha, kéo dài khoảng 17km, giáp ranh với huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình và gần sông Đà nên việc truy bắt vô cùng khó khăn. Đến 9h35h ngày 4/9/2018, Ban Chuyên án và các lực lượng phối hợp đã bắt giữ thành công Lèo Văn Hoàng, thu giữ trên người đối tượng 1 chứng minh nhân dân mang ông Nguyễn Đức Tích, 3 triệu đồng tiền Việt Nam, 1 xe máy (đối tượng cướp của nạn nhân) và một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lèo Văn Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng Lèo Văn Hoàng nghiện chơi game, đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La nhưng chưa xin được việc làm. Do không có tiền để tiếp tục chơi game nên Hoàng nảy sinh ý định giết tài xế xe ôm để cướp của. Chiều tối ngày 02/9/2018, Hoàng mang theo dao rồi gọi điện thoại thuê ông Nguyễn Đức Tích chở bằng xe máy đi đến bên phà Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Khi đến đoạn đường vắng thuộc bản Suối Liếm, xã Tô Múa, Hoàng đã dùng dao nhọn mang theo khống chế, sát hại ông Tích. Sau đó Hoàng chiếm đoạt 1 chiếc xe máy có giá trị 11,3 triệu đồng và số tiền 2,5 triệu đồng tiền mặt của ông Tích rồi bỏ trốn. Ngày 9/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lèo Văn Hoàng và tuyên phạt bị cáo tù Chung thân về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung tù Chung thân. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

