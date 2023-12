Lai Châu: Bắt kẻ đột nhập trộm xe máy sau 4 giờ gây án

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hồi 14h40 ngày 25/12, Công an TP Lai Châu nhận tin báo của bà Thào Thị Chăm (SN 1973, trú tại bản San Thàng, xã San Thàng) trình báo về việc khoảng 10h30 đến 12h00 cùng ngày gia đình bị kẻ gian đột vào nhà lấy trộm 1 xe máy, nhãn hiệu Honda Vision BKS 25B1-919.41 trị giá khoảng 30 triệu.

Đối tượng Lù A Pao tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Lai Châu đã khẩn trương cử lực lượng xác minh, đồng thời trao đổi thông tin, phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an các huyện Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên truy xét nóng đối tượng gây án.

Sau 4 giờ khẩn trương điều tra, truy xét, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Lù A Pao (SN 1996, dân tộc Dao, trú tại bản Tẩn Phủ Nhiêu, xã Bản Giang, huyện Tam Đường), thu được tang vật tại khu 4, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên trong khi đối tượng đang trên đường đưa tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ.

Được biết, Lù A Pao là đối tượng nghiện ma túy trong diện quản lý, đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản (năm 2014). Đối tượng khai nhận, do cần tiền để mua ma tuý và tiêu xài nên đã nảy ra ý định trộm tài sản của người dân. Khi đi đến bản San Thàng, xã San Thàng, Pao phát hiện có chiếc xe máy Vision để trong sân nhà người dân có cắm chìa ở ổ khoá, xung quanh vắng người nên Pao đã lén vào dắt ra đường tẩu thoát.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng Lù A Pao trộm xe máy để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.