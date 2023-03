Trộm xe máy rồi thuê nhà nghỉ chờ tiêu thụ ở Hà Nội

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Phạm Ngọc Khương (SN 1989, Xuân Trường, Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Ngọc Khương tại cơ quan Công an.

Theo đó, do không có công ăn việc làm, Khương đã nảy sinh ý định đi lang thang xem ai có sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Khoảng 19h ngày 6/3, nghi phạm đi đến ngách 14 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thì phát hiện chiếc xe máy Honda Wave màu trắng không có người trông giữ, nên đã sử dụng vam, phá ổ khóa xe điều khiển rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm đi xuống khu vực khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội, để tìm chỗ bán xe, nhưng không được nên đã thuê nhà nghỉ ở qua đêm, chờ hôm sau mang xe đi tiêu thụ. Chiếc xe được nghi phạm để dưới tầng 1 của nhà nghỉ.

Khoảng 22h cùng ngày, Công an phường Phú La kiểm tra hành chính nhà nghỉ, phát hiện, thu giữ của Khương 2 đầu vam phá khóa. Đấu tranh tại chỗ, Khương khai nhận đã lấy trộm chiếc xe máy tại ngõ 20 Hồ Tùng Mậu. Công an phường Phú La sau đó đã bàn giao Phạm Ngọc Khương cho Công an phường Mai Dịch tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, Khương có 3 tiền án về trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an quận Cầu Giấy củng cố hồ sơ, xử lý vụ trộm xe máy rồi thuê nhà nghỉ chờ tiêu thụ theo quy định của pháp luật.