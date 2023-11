Hải Dương: Trộm xe ở cánh đồng bị công an xã bắt quả tang

Tối ngày 8/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang) vừa bắt giữ Phạm Văn Trường (SN 1994, thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Trường tại cơ quan công an.

Khoảng 14h ngày 7/11, khi Phạm Văn Trường đang trộm cắp 1 xe đạp điện của người dân để tại khu vực cánh đồng Chiều Đọ thuộc thôn Đồng Hy, xã Ứng Hòe, người dân cùng lực lượng Công an xã Ứng Hòe đã kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý định đi ra cánh đồng rồi tìm xe của người dân trộm cắp.

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện Trường xuất hiện tại khu vực cánh đồng Chiều Đọ thuộc thôn Đồng Hy, xã Ứng Hòe với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã báo cho lực lượng Công an xã.

Nhận được tin báo của nhân dân, qua xác minh nhanh xác định Trường là đối tượng đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Công an xã Ứng Hòe đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lên kế hoạch bắt giữ đối tượng nếu thực hiện hành vi trộm cắp.

Tang vật vụ án.

Công an xã Ứng Hòe đã bàn giao tang vật cùng đối tượng cho Công an huyện Ninh Giang xử lý theo quy định.

Việc lực lượng Công an xã phát hiện, bắt giữ kịp thời đối tượng ngay khi vừa trộm cắp tài sản được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân, thể hiện tính hiệu quả trong các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ứng Hòe.

